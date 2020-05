Burgemeester geschrokken na vondst 'internationaal' drugslab

Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst is geschrokken van de vondst van het drugslab in Drempt.

'Natuurlijk is dat schrikken', zegt Besselink. Zij werd vrijdagavond op de hoogte gesteld. 'Het is maar weer een bewijs dat het overal kan. De oproep om op het buitengebied op te letten, wordt hiermee bewezen.'

Al langer slaan burgemeesters van plattelandsgebieden alarm vanwege ondermijning. In januari werd een cocaïnewasserij gevonden in Vragender. Verstopt in een varkensschuur.

In het drugslab in Drempt lag voor tien miljoen euro aan drugs. De opgepakte personen kwamen uit Mexico, Colombia en de Verenigde Staten. 'Het is heel ingewikkeld. We moeten echt alert zijn om zulke zaken aan te pakken en we hebben alle partijen nodig', aldus Besselink.

Zij roept mensen die informatie hebben om zulke labs nogmaals op om de politie te bellen. Desnoods via Meld Misdaad Anoniem.

Beelden van de politie van het lab: