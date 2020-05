Musea zitten niet stil: binnenkijken met een vlog

Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen is een relatief klein streekmuseum dat nu via vlogs hun publiek toch wil laten zien wat ze in huis hebben. Jongeren maken filmpjes voor op de website.

Kijk hier een reportage over de vlog:

De eerste film kwam vorige week uit. Nu wordt er gewerkt aan een vlog over het hoogwater: de tentoonstelling Over-Stromen. Naast deze tijdelijke tentoonstelling is er in het museum ook veel te zien over het verleden van de regio, zoals winkelinterieurs uit vroeger tijd.

Voor een heropening moet er nog veel gebeuren

Jaap van der Veen is bestuurslid van het museum. Hij hoopt dat de filmpjes het publiek warm krijgen om het museum vanaf 1 juni weer te komen bezoeken. Voor die tijd moet er nog wel veel gebeuren. Een speciale commissie moet nog een goede looproute door het gebouw bedenken. Het publiek moet in het museum met soms smalle gangen voldoende afstand van elkaar kunnen blijven bewaren. Van der Veen denkt dat dit gaat lukken.