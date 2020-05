Bewoners Kerkstraat doodsbang na schietpartij: 'Het leek hier wel Miami Vice'

De politie rukte massaal uit na het schietincident. 'Het is schorriemorrie dat daar woont,' zegt een man terwijl hij afwerende gebaren maakt. 'Ik wil er niet over spreken en bemoei me er niet meer mee,' roept hij nog, terwijl hij vlug wegloopt.

Het is duidelijk: de schrik zit er goed in bij bewoners van de Kerkstraat. Even voor 23:00 uur viel het eerste schot. Een getuige hoorde iemand zeggen: 'Dat is dom, nu hebben mensen gezien dat jij hebt geschoten.'

'Het ging er hard op'

Voordat het eerste schot klonk, was het al een tijd onrustig in de straat. 'Er werd veel heen en weer gereden. Een jongen op een scooter werd door een auto klemgereden. Het ging er hard op. Twee meisjes pakten de bestuurder flink aan,' vertelt een getuige uit de buurt.

'Pampampampam, klonk het tweemaal'

Uiteindelijk verzamelt zich op de parkeerplaats naast de Aldi een groep jongeren. Het eerste schot valt. Dan is het even stil.

Bekijk hier een video over de situatie aan de Kerkstraat. Tekst gaat eronder verder:

En dan: 'Ineens hoorde ik twee salvo's achter elkaar. Pampampampam. Pampampampam,' zegt een overbuurman. Er was overduidelijk ruzie. 'De salvo's klonken kwart over elf. Ik weet dat, omdat ik net mijn tanden stond te poetsen. Dat doe ik altijd om die tijd.'

'Drugshandel'

Sommige buurtbewoners brengen de schietpartij in verband met drugs. Een van hen vertelt: 'Ik zag een man zijn pistool richten op een zwarte auto. Hij schoot zeker vijf keer achter elkaar. en schreeuwde: Ik wil (*harde vloek) mijn geld zien.'

Er zou daar wel vaker wat aan de hand zijn. Zo zou er nog weleens een wietkwekerij worden opgerold in de omgeving.

Vier man in huis aangehouden

Op straat trof de politie meerdere kogelhulzen aan. In een woning iets verderop haalden agenten in kogelwerende vesten vier jonge mannen uit een pand en hielden hen aan.

Later werd een vijfde persoon in Doetinchem aangehouden. Omstanders wezen de politie richting de plek waar de verdachten zouden zijn. Binnen in de bovenwoning aan de Kerkstraat troffen agenten toen de vier mannen aan.

Zeer jonge verdachte opgepakt

Het gaat om jonge verdachten, de jongste is 16 jaar oud en komt uit Beek. Twee anderen van 19 jaar oud komen uit Lobith en Doetinchem, een vierde verdachte is 23 jaar oud en afkomstig uit Zevenaar.

Later in de nacht werd nog een 34-jarige man uit Doetinchem aangehouden. Zowel de Duitse als de Nederlandse politie was met meerdere eenheden aanwezig.