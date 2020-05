Dominee Heerde: 'Corona maakt hier meer slachtoffers dan Tweede Wereldoorlog'

Dominee Sjaak Weststrate uit Heerde zag het coronavirus niet aankomen, evenmin als men 80 jaar geleden het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog niet had voorzien. Dat betoogde hij in het Radio Gelderland-programma 'Zin in Zondag'.

'Zagen wij in januari het coronavirus deze kant opkomen? Nee toch! Dat was het probleem van China, niet het onze. Daar hebben we ons op verkeken, in vergist. Met alle gevolgen van dien', aldus Westra.

Dominee Westrate over de parallellen tussen coronavirus en WOII:

'Het is misschien ook wel lastig om de tijd waarin je zelf leeft te verstaan. dat is: doorhebben en doorzien wat er speelt. Keuzes durven maken, ook als die afwijkend zijn of vreemd worden gevonden.

'Nationaalsocialistisch virus'

Westra wees op de catastrofale gevolgen van het coronavirus in zijn dorp. 'In Heerde zijn in de hele Tweede Wereldoorlog twintig slachtoffers gevallen als gevolg van het virus van het nationaalsocialisme. Zij werden op 4 mei met naam en toenaam herdacht.

'Door het coronavirus vielen in Heerde (met 18.000 inwoners) nu in een maand tijd maar liefst 60 dodelijke slachtoffers. Dat is drie keer zoveel als in 40-45. Het is in ons dorp alsof er een bom is gevallen.'

'Samen ziek, samen gezond'

De dominee, die in twee periodes zo'n 30 jaar werkzaam is in Heerde, kijkt positief naar de toekomst: 'We hebben de sterke dorpsgemeenschap. Mensen zijn er voor elkaar. Je wordt samen ziek, maar ook samen gezond.'

Zie ook:

Meer weten over Zin in zondag