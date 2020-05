Vrouw na uren uit zendmast gehaald

De vrouw die zaterdag urenlang in de zendmast in Bemmel zat is daar door de politie uitgehaald. Dat gebeurde door het arrestatieteam. De vrouw werd met een bakje van een grote kraan naar beneden gehaald.

De vrouw was de zendmast ingeklommen en zat helemaal in het topje. Rond 17.30 uur klom ook het arrestatieteam de mast in, zij wisten de vrouw daar te zekeren.

Waarom de vrouw in de mast is geklommen is nog onduidelijk. De politie gaf eerder aan dat het de eerste prioriteit had om de klimmer veilig naar beneden te krijgen en dat ze dan wel gingen uitzoeken wat de beweegredenen waren.

De afgelopen maanden werden er meerdere zendmasten in brand gestoken vanwege onrust voor het 5G-netwerk. De overheid benadrukte na die branden dat het netwerk nog niet is uitgerold. Of de persoon in Bemmel de zendmast in geklommen is om te protesteren tegen 5G is niet bekend.