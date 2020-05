'Nog zo'n periode en 80 procent is failliet': Ondernemers trekken aan bel

'De accountant maakte een berekening en daaruit bleek dat ik zo rond de 65% van de loonkosten vergoed krijg', vertelt Pierre de Haard. Hij en zijn vrouw staan niet op de loonlijst van het café St. Anneke. Daarom komen zijn persoonlijk niet in aanmerking voor de looncompensatie.

De Haard en zijn vrouw krijgen een andere regeling; die voor zelfstandig ondernemers. In totaal krijgen zij 1500 euro per maand. 'Met die uitkering is het lastig rondkomen. Zowel privé als zakelijk komen wij in de problemen', zegt hij.

Zwaar gedupeerd

Na enkele faillissementen en nog meer dreigende faillissementen trekken Nijmeegse ondernemers aan de bel. 'Als dit zo doorgaat en we nog zo'n periode dicht moeten, is 80 procent technisch failliet', stelt kroegeigenaar Danny van der Pluijm.

Hij is zelf zwaar getroffen door de huidige crisis.'Ik had drie bedrijven, daarvan zijn er vrijdag twee failliet verklaard. Vandaag heb ik contact gehad met de curator, het is heftig allemaal.' Van der Pluijm staat op een ladder voorover gebogen terwijl hij een banner vastmaakt aan een lantaarnpaal. Op de banner prijkt de tekst: 'Politiek ligt te pitten... Horeca ziet het niet meer zitten.'

Noodkreet

Lokale en Haagse politiek laten het afweten, daarover zijn alle aanwezige ondernemers het eens. Gerrie Janssen is vertegenwoordiger voor Nijmeegse ondernemers en is verbaasd over de houding van de politiek.

'We kregen te horen dat we binnen een halfuur moesten sluiten, daarna hebben we nooit meer echt een duidelijke boodschap gehad als horecaondernemers. Het enige dat we weten is dat er straks maximaal 30 man in je zaak mag, mits er anderhalve meter afstand is.'

Volgens Janssen is dat niet rendabel. 'Voor kleine zaken is het te begrijpen, maar er zijn ook ondernemers die veel meer ruimte hebben en ook maar 30 man binnen mogen hebben. Het komt over als ondoordacht beleid', aldus Janssen.

Sentiment klopt niet

In de samenleving is het een veelgehoorde uitspraak: ondernemers met een grote zaak zullen het vast wel overleven. Hun perspectief zou beter zijn. 'Het tegenover gestelde is waar' aldus restaurant-eigenaar Bas Pesulima. 'Ondernemers met een grotere zaak hebben vaak personeel in dienst, meer meer kosten en vaste lasten. Ik durf wel te zeggen dat de ondernemer met personeel en een grotere zaak, slechtere kaarten heeft om deze crisis te overleven. Bij ons gaat het om tienduizenden euro's per maand die bijgelegd moeten worden' aldus Pesulima