Arrestatieteam bij persoon in torenhoge zendmast

De persoon die zaterdagmiddag in de zendmast in Bemmel klom zit daar nog steeds. Het arrestatieteam is ook de mast ingeklommen en is inmiddels bij de persoon aangekomen.

Ook is er een enorme kraan ter plaatse en de politie heeft de boel rondom de mast afgezet. 'Onze eerste zorg is om deze persoon veilig uit de mast te krijgen, daarna zullen we naar zijn beweegredenen vragen', zo stelt een politiewoordvoerster.

De afgelopen maanden werden er meerdere zendmasten in brand gestoken vanwege onrust voor het 5G-netwerk. De overheid benadrukte na die branden dat het netwerk nog niet is uitgerold. Of de persoon in Bemmel de zendmast in geklommen is om te protesteren tegen 5G is niet bekend.