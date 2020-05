Is de lucht in Arnhem schoner nu we massaal thuiswerken?

'Als je kijkt naar februari, maart en april dan is de fijnstofconcentratie aanzienlijk minder dan vorig jaar rond deze tijd', vertelt Jeroen Spaander van het Arnhemse LuchtData Project. Volgens Spaander blijkt dat niet alleen uit fijnstofmetingen, ook de gegevens van een satelliet laten dat zien.

Minder fijnstof in Arnhem

Vanuit het project zijn sinds eind vorig jaar 130 fijnstofmeters in Arnhem opgehangen, waarvan er nu 105 actief zijn. Op een kaartje kan Spaander live zien hoeveel fijnstof de meters waarnemen. De laatste weken wordt hij behoorlijk blij van de resultaten. Groen betekent goed nieuws, oranje, rood of paars juist niet. 'Paars kan zelfs dodelijk zijn', vertelt Spaander. Momenteel is zijn computerscherm overduidelijk groen. 'Dat is natuurlijk top. Zo lang die kaart groen blijft zitten wij in Arnhem goed.'

Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine deeltjes in de lucht. Het overgrote deel van het fijnstof (75-80%) in Nederland is door de mens geproduceerd. Je kunt dan denken aan verbrandingsprocessen in de industrie en het verkeer, in de veehouderij en door houtkachels en sigarettenrook. In het algemeen geldt: hoe kleiner de fijnstof, hoe schadelijker ze zijn voor onze gezondheid.

Of de lucht ook daadwerkelijk schoner is dan voorheen, is echter afhankelijk van meer factoren dan alleen fijnstof. 'Als je kijkt naar de kaart van het afgelopen kwartaal voor fijnstof, dan hebben we een schonere lucht. Maar wij meten de andere schadelijke stoffen niet, dus daar kunnen wij niets over vertellen.'

Landelijke beeld

Het KNMI kan dat wel en concludeerde eerder al dat de lucht boven heel Nederland flink schoner is. Op basis van satellietmetingen stellen zij dat de corona-maatregelen hebben gezorgd voor 20 tot 60 procent minder luchtvervuiling dan vorig jaar rond deze tijd.

Het Arnhemse Luchtdata Project wil op den duur meer dan alleen fijnstof gaan meten. 'Aan het einde van dit jaar komen er ook stikstofmeters bij.' In de stad moeten daarnaast ook nog een stuk meer fijnstofmeters komen te hangen, 250 is het doel. 'We willen dat het een middel is om aan de politiek te laten zien: kijk, dit is hoe het met de lucht gaat in Arnhem en daar moeten jullie wat aan doen', vertelt Marloes Spaander.

Wat doet fijnstof met je?

Langdurige blootstelling aan fijnstof kan volgens de initiatiefnemers leiden tot 'blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfuncties, luchtwegklachten, hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte'.

Een volgende stap voor de actiegroep is achterhalen waar de grote concentraties fijnstof nou exact vandaan komen. Is dat bijvoorbeeld Duitsland of uit een stad vlakbij Arnhem? 'Dat gaan we binnenkort onderzoeken.'

