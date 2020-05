Politie probeert man uit zendmast te praten

Er is zaterdagmiddag een persoon in een zendmast geklommen. Dat gebeurde in Bemmel, bij de zendmast aan de Ressensestraat. De politie probeert de man over te halen weer naar beneden te komen. Er is ook een arrestatieteam aanwezig.

Waarom de persoon in de mast is geklommen is onbekend. 'Onze eerste zorg is om deze persoon veilig uit de mast te krijgen, daarna zullen we naar zijn beweegredenen vragen', zo stelt een politiewoordvoerster.

De hulpdiensten hebben het gebied rondom de zendmast afgezet en zijn massaal uitgerukt. Het arrestatieteam is ter plaatse en trekt een klimuitrusting aan.

'Straling geeft geen gevaar'

Rob Bongenaar van telecombelangenvereniging Monet laat weten dat de persoon in de mast geen gevaar ondervindt van de straling van de masten. 'De zenders stralen van hem af en daarnaast is de straling heel laag, dat levert geen gevaar op. Het is gevaarlijker dat hij in de mast zit.'

5G

De afgelopen maanden werden er meerdere zendmasten in brand gestoken vanwege onrust voor het 5G-netwerk.

De overheid benadrukte na die branden dat het netwerk nog niet is uitgerold. Of de persoon in Bemmel de zendmast in geklommen is om te protesteren tegen 5G is niet bekend.