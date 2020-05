Rijschool blijft dicht: 'Versoepeling komt te snel'

'Eerst mochten we helemaal niets, nu worden van het een of andere moment rijlessen weer toegestaan', vertelt Van Til verontwaardigd. 'Ik vertrouw het niet en ik ben geen proefkonijn.'

'Versoepeling komt te snel'

'We zijn nu zó ver. Ik wil de gezondheid van mezelf, mijn vrouw die overigens in de zorg werkt, van mijn leerlingen en hun naasten niet in gevaar brengen.' Op Facebook uitte Van Til zijn zorgen. Een rijschoolhouder in de buurt steunt Van Til en heeft inmiddels ook besloten de rijlessen nog niet te starten.

Woensdag was Van Til juist nog ontzettend blij toen de premier Rutte aankondigde dat de rijlessen 11 mei weer van start mogen. 'Maar ik heb er 's nachts van wakker gelegen.' Na veel gesprekken met onder meer zijn partner, ouders en de leerlingen besloot hij in ieder geval de komende weken dicht te blijven.

Raar: 'Afstand houden in auto kan niet'

Van Tuil vindt het heel raar dat rijlessen weer worden toegestaan. Mensen kunnen in een auto nooit anderhalve meter afstand van elkaar houden, stelt hij. Rij-instructeurs moeten volgens de regels wel vragen naar de gezondheid van de klanten, maar dat is volgens hem niet betrouwbaar. 'Je moet iemand maar op zijn blauwe ogen geloven. Bovendien kan het ook zo zijn dat iemand besmet is met het coronavirus terwijl hij of zij dat niet weet.'

De rij-instructeur denkt dat het economische belang en niet de gezondheid bij het kabinet inmiddels vooropstaat. 'Ik denk dat het kabinet onder behoorlijke druk heeft gestaan. De potjes voor overheidssteun raken op en bedrijven staan op omvallen. Dus wordt alles opengedraaid. Eigenlijk is het te gek voor woorden. Een mensenleven is toch veel meer waard.'

1 juni wel lessen?

Als het kan en de eigenaar het wél verantwoord vindt, gaat de Rijschool Steden3hoek 1 juni weer open. De meeste andere rijscholen in Gelderland gaan vooralsnog aanstaande maandag al open. Rijschoolhouders in Duiven kondigden eerder al aan les te gaan geven met mondkapjes en handschoenen.

