Onderzoek: creatieve sector zwaar getroffen door coronacrisis

Het grootste deel van de kunstenaars lukt het niet om bij gebrek aan opdrachten alternatieve inkomsten te vinden. Sommigen proberen initiatieven te ontplooien om de gevolgen weg te nemen: lessen via mail en online, de verkoop online organiseren, exposities op afstand en op afspraak houden. Maar de meesten zien geen alternatieven.

Kijk hier naar een reportage

Slechts enkelen lukt het om toch het hoofd boven water te houden. Zo heeft Stichting Hubert in Nijmegen een atelierruimte gehuurd van SLAK om elke maand een kunstenaar in de schijnwerpers te zetten. De kunstenaar kan in het pand een maand lang aan een kunstwerk werken. Het publiek kan via de etalages meekijken naar de vorderingen.

In Arnhem is kunstenaar Anook Cléonne ook niet stil blijven zitten. Zij maakt elke dag een tekening bij een gedicht. De tekening kan tegen verzendkosten worden aangeschaft. De nieuwe eigenaar mag ook eventueel een eigen bijdrage storten. Anook maakt ook een gouden speld met een piepklein gouden keitje erop. Hiermee kun je iemand bedanken die je een kei vindt.

Ook verhuurder zelf getroffen door de coronacrisis

Ook voor SLAK komt de crisis hard aan. De overheid wil meedenken over mogelijke oplossingen, maar biedt nog geen steunregelingen voor organisaties zoals SLAK. Ook voor kunstenaars is er geen door de overheid gefinancierde steun. Gemeenten willen wel huren opschorten, maar het is nog niet duidelijk of de kunstenaars daarmee gered zijn.