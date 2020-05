Menzis sluit één groot ziekenhuis in Varsseveld niet uit

Zorgverzekeraar Menzis sluit in de toekomst één nieuw groot ziekenhuis in Varsseveld niet uit. Een andere mogelijk is het behoud van de bestaande ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk, maar dan wel met een onderscheidend aanbod. Dat staat in een concept van de 'Regiovisie Achterhoek 2030' van de zorgverzekeraar.

Menzis wil met alle zorgpartijen in de Achterhoek in gesprek om een toekomstvisie voor ziekenhuiszorg vast te stellen. Oud-directeur Henri Janssen van het SKB in Winterswijk opperde in het verleden al eens om in Varsseveld een nieuw ziekenhuis voor de hele Achterhoek te bouwen.

Op inhoudelijke vragen over het concept wil Menzis niet ingaan. Een woordvoerder bestrijdt dat het document hét concept is en beweert in een reactie dat er meerdere concepten zijn die telkens (met 'voortschrijdend inzicht') worden aangepast.

'Brede visie'

De zorgverzekeraar brengt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 'sociale- en gezondheidssituatie' in beeld en zegt in overleg met de bestuurders in de regio te hebben besloten de opgave in twee delen te splitsen.

Eerst worden de knelpunten in de zorg openbaar gemaakt, daarna komt er een brede visie.

Te veel weerstand

De ziekenhuiszorg moet aan bod komen in een door Menzis gewenste regiogroep. De Raad van Toezicht van Santiz, de overkoepelende organisatie van het Slingeland Ziekenhuis en het SKB, ziet echter niets meer in een regiogroep omdat er vanuit het SKB te veel weerstand is.

De Raad van Toezicht van Santiz wil een onderzoek naar het mogelijk loskoppelen van beide ziekenhuizen, die dan wel blijven samenwerken.

Twee opties

Menzis is juist voorstander van een definitieve fusie van beide Achterhoekse ziekenhuizen, waarna er volgens het concept twee opties overblijven: het overeind houden van de bestaande ziekenhuizen, waarbij het zorgaanbod verdeeld wordt over beide locaties, of een nieuw, groot ziekenhuis in Varsseveld. Een ziekenhuis dat mogelijk de strijd aankan met ziekenhuizen in Arnhem (Rijnstate) en Enschede (MST).

In het concept van de regiovisie valt meerdere keren te lezen: 'concentreren van zorg'. En ook: 'een volledig aanbod in beide Santiz-huizen is niet in stand te houden' en 'de acute zorg moet integraal worden georganiseerd.' Het is niet duidelijk wat dit betekent en waar de voorkeur van Menzis naar uitgaat: één of twee ziekenhuizen in de Achterhoek?

Waarom was concept onbekend?

Die vragen blijven onbeantwoord. Zoals dat ook geldt voor de vraag waarom geen melding is gemaakt van het concept dat er ligt, hoewel de zorgverzekeraar naar buiten bracht dat er hoognodig moet worden gewerkt aan een regiovisie.

Onder het concept staat ook het logo van HOOG, de Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland. De Lichtenvoordse huisarts Jaap Brenninkmeijer, voorzitter van HOOG, wil desgevraagd niet reageren op het document.

'Eén ziekenhuis blijft over'

Frits Schmidt, oud-bestuurder van Menzis, verwijt de zorgverzekeraar een gebrek aan transparantie. Hij zegt over het concept: 'Een toelichting ontbreekt en heldere conclusies kun je er niet uit trekken, maar één ding is duidelijk: er blijft één ziekenhuis over.'

De zorgverzekeraar ondervindt veel weerstand vanuit het SKB. Schmidt vindt dat Menzis door een gebrek aan duidelijkheid op de blaren moet zitten: 'Je kunt een visie voor de lange termijn hebben, maar mijn bezwaar is dat een cruciaal rapport niet is gedeeld. Ze hebben zich fors in de vingers gesneden.'