Steenmarter teistert bewoners in Lunteren: 'We zijn in de woonkamer gaan slapen'

De marter zit al een tijdje in het huis van de Lunteraan, die niet met naam en toenaam genoemd wil wordemn. 'Hij maakt ook heel veel lawaai. We kunnen er niet meer door slapen.' Bijkomend probleem is dat hij de steenmarter niet mag vangen, want het is een beschermde diersoort.

Stinkende pis

Als je daarnaast te kampen hebt met ernstige gezondheidsklachten, is het helemaal vervelend. 'Voor mij is slapen cruciaal. We zijn daarom zelfs een nacht naar de woonkamer gegaan om te slapen.'

Het is niet alleen de nachtrust die verpest wordt. De geur van de ontlasting van het beestje is niet te harden en ook auto's in de buurt zijn een graag geziene prooi voor de steenmarter. 'Sommige mensen zijn bang om in hun auto te stappen. De hele buurt klaagt over het dier', stelt de getarte bewoner.

'Hij was heel hard aan het krijsen'

Vrijdag hoopte de man eindelijk van de steenmarter af te geraken. 'We hoorden hem al een tijdje over het dak lopen. Dat is vervelend. Maar nu hadden wij bladvangers in onze goten gelegd en hoorden gister ineens een enorm kabaal. Hij was heel hard aan het krijsen. We dachten dat hij opgesloten zou zitten. Daarop hebben we de dierenbescherming gebeld.

'Die wilde de goot aan de onderkant openmaken, maar dat ging niet. Toen kwam de brandweer erbij. Zij sloopten de goot en maakten een deel van het dak open. Het diertje was gevlucht naar een ander deel van het huis. Er is veel schade.'

Foto ter illustratie. Bron: Wikimedia commons

'Pas regels aan'

De brandweer mag het diertje wel opsporen, maar kan hem niet vangen. Dat zorgt er ook voor dat Marco de schade aan zijn huis niet kan herstellen. 'Als we het dak nu dichtmaken, sluiten we het dier op. Het is prima dat we zo'n dier beschermen, maar als het zoveel overlast geeft, moet je de regels dan niet iets aanpassen? Zodat ze in hun eigen leefgebied beschermd kunnen worden, maar niet in een dorp?'

Tot september ellende?

De Lunteraan hoopt dan ook dat provincie of gemeente kijken of de regels veranderd kunnen worden of dat er een ontheffing komt voor zijn gemeente. 'Het lijkt me namelijk redelijk om ze uit huizen te weren. In deze extreme gevallen moet zo'n dier toch verplaatst kunnen worden?'

Mocht dat niet gebeuren, dan heeft de man nog maanden last van de steenmarter in zijn huis. 'Ik begreep van de brandweer dat het wel eens september kan worden voordat de dieren vertrekken. Tot die tijd zitten we met de ellende.'