Acht Gelderse doden door coronavirus, zestien nieuwe ziekenhuisopnames

Het aantal doden door corona in Gelderland is zaterdag met acht opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. In totaal zijn inmiddels 626 personen in de provincie overleden.

In onze provincie kwamen er 16 ziekenhuisopnames bij. Het totaal aantal personen dat opgenomen is (geweest) in een ziekenhuis staat daarmee op 1381. Bij in totaal 5424 inwoners van Gelderland is het coronavirus vastgesteld, een toename van zestien ten opzichte van een dag eerder.

Landelijke cijfers

Landelijk liep het aantal dodelijke slachtoffers na een coronabesmetting op van 5.359 naar 5.422, een toename van 63 overlijdensgevallen. De voorbije 24 uur werden bovendien nog eens 58 mensen opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn inmiddels 11.285 personen met een coronabesmetting in het ziekenhuis opgenomen (geweest).

Positief geteste personen

Het aantal positief geteste personen is opgelopen tot 42.382. Dat is 289 meer dan een dag eerder. Het werkelijke aantal besmette personen ligt hoger. Dat komt omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting ook daadwerkelijk wordt getest.

Overigens houdt het RIVM de cijfers sinds afgelopen vrijdag iets anders bij. Alleen nieuwe ziekenhuisopnames waarbij COVID-19 de opnamereden is, worden gerekend als 'ziekenhuisopnames'. Patiënten die voor een andere reden in het ziekenhuis komen, maar daar wel corona blijken te hebben, worden toegevoegd aan het totaal aantal meldingen.

