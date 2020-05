Bouwhek om verpleeghuis: families zochten fysiek contact via de ramen

Rondom verpleeghuis De Oude Plantaan in Dieren zijn bouwhekken geplaatst om ouderen te beschermen tegen het coronavirus. Dat was nodig, omdat sommige mensen hun ouders of grootouders via de ramen opzochten en aanraakten. Dat vertelt Wil Zajdenband, directeur zorg en behandeling van zorggroep Attent.

'Ze zoeken echt lijfelijk contact: handen vasthouden, knuffelen, spullen overhandigen.' Er is meerdere keren met de families in kwestie gesproken, om te zeggen dat dit niet kon. Maar zij wilden niet stoppen, aldus Zajdenband. Er geldt voor verpleeghuizen in heel Nederland een bezoekverbod.

'Hek weg als families luisteren'

Zajdenband benadrukt dat het om een kleine groep gaat die de regels overtreedt. 'Om en nabij de vijf families. Er wonen 52 mensen. De richtlijn 'geen lijfelijk contact' is voor het publiek moeilijk. Het is behoorlijk inleveren voor de families. Dat snap ik. Maar zij moeten echt beseffen dat ze heel veel mensen in gevaar brengen.'

De hekken zijn geplaatst op de begane grond, voor de kamers van bewoners. Attent gaat ondertussen nogmaals in gesprek met de families. Pas als zij aangeven te willen stoppen met de raambezoeken, kunnen de hekken weer weggehaald worden, vertelt directeur Zajdenband.

Eerste in Gelderland

'We hebben elf huizen, dit speelt alleen bij De Oude Plantaan in Dieren', benadrukt de zorgmanager. Voor zover bekend is De Oude Plantaan het eerste verpleeghuis in Gelderland dat hekken plaats om ouderen te beschermen.

