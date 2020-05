Sportcoach Kees loopt met zijn cliënten naar Parijs, virtueel dan

Samen met mensen uit een kwetsbare doelgroep loopt hij de wandeltocht virtueel. Zo probeert hij hen in beweging te houden en een doel te geven in deze moeilijke tijd.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Maand beweging

'We lopen met een team van tien mensen', vertelt maatschappelijk sportcoach Kees Grovenstein uit Harderwijk. 'Zij lopen in hun eigen omgeving. Hard of wandelend, dat mogen ze zelf weten. De afstanden registreren zij met een app. Met de kilometers bij elkaar opgeteld, proberen we Parijs te halen in een maand tijd.'

De 28-jarige Dennie van Buuren uit Harderwijk is een van de deelnemers. Hij komt uit een begeleid wonen-situatie en woont sinds kort op zichzelf. Dankzij de coach komt hij in beweging en daar is hij blij mee. 'Ik voel me fitter, zit beter in mijn vel en het geeft me zelfvertrouwen', vertelt Dennie. 'Ja ik voel me gewoon lekker, ik sta met een voldaan gevoel op.'

Gezamenlijk doel

De individueel gelopen afstanden worden bij elkaar opgeteld. En zo werken de kwetsbare jongeren aan hun gezamenlijke doel: virtueel Parijs halen. 'Ik vind het vooral mooi om te zien dat mensen zo enthousiast zijn', zegt Grovenstein.

'Dat ze meedoen en dat het hen in beweging brengt. Dat het hen structuur brengt en dat ze het er samen over hebben en daardoor contact hebben. Dat geeft me een goed gevoel.'