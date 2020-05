Van corona herstelde Willy geeft nu alweer bokstraining

De trainingen bij de Boks Academie Nijmegen zijn deze week hervat. Woensdag hadden de kinderen tot en met twaalf jaar de primeur en vrijdag was de groep tot en met achttien jaar aan de beurt. 'Die tot twaalf jaar mogen wel bij elkaar komen, maar de groep tot achttien moeten we echt uit elkaar houden, ook al zijn ze heel gretig.'

Tekst gaat verder na de video:

En de maatregelen vindt Willy niet meer dan logisch. 'Ik druk de trainers ook op het hart om op alle veiligheidsvoorschriften te letten. We desinfecteren alles ook. Ja, ik ben ervaringsdeskundige. Ik ben nu niet zo heel bang meer, omdat ik immuun ben en niet besmettelijk. Want ik ben ook nog twee weken in quarantaine gebleven. Toch sloopt deze ziekte je, want ik ben nog steeds herstellende. Ik voel me na een training echt moe.'

Tekst gaat verder na de foto:

De ervaring in het ziekenhuis was heel heftig. 'Ja, ik moest zelfs een verklaring tekenen of ik gereanimeerd wilde worden of beademd. En ze vroegen naar een begrafenisverzekering voor een crematie. Ik ben op zaterdag opgenomen en op zondag maakte ik mee dat twee mensen stierven, doordat ze stikten. Heel naar om mee te maken.'