Tientallen vaten met mogelijk drugsafval gedumpt midden in woonwijk

Het gaat om zeker 40 vaten in verschillende soorten en maten die in de nacht van vrijdag op zaterdag aangetroffen werden. Meestal vinden dumpingen plaats in een buitengebied, maar nu lag het afval midden in een woonwijk.

Bekijk hier een video. Tekst gaat daaronder verder:

De politie doet onderzoek, de vaten zijn intussen geruimd. Woordvoerder Marèl van Steenbergen vertelt: 'We gaan uit van drugsafval. Dat het zo midden in een woonwijk ligt, zien we vaker. Daar maken wij ons wel zorgen over.'

Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink