Maatwerk, maar militairen wagen het erop: opleidingen weer van start

Ruim twee maanden hebben de leerlingen van de Luchtmobiele Brigade geen opleiding gehad. 'Ook wij kregen in maart te horen dat we onze werkzaamheden moesten stoppen', vertelt majoor Nico, die verantwoordelijk is voor de opleidingen.

Hij vervolgt: 'De afgelopen weken hebben we daarom als opleidingsteam gezocht naar mogelijkheden om wel weer aan de slag te kunnen, binnen de richtlijnen van het RIVM.'

Vier op een kamer

Alles gaat er net wat anders aan toe dan normaal. 'Op de kazerne hebben we looplijnen ingesteld: je mag de wapenkamer bijvoorbeeld aan één kant binnenkomen, en aan de andere kant weer verlaten. En we slapen met vier man op een kamer, in plaats van acht.'

Tijdens een oefening is afstand houden vaak lastig. Majoor Nico: 'Op de kazerne is alles te reguleren, maar in het veld moeten we ervoor kiezen bepaalde onderdelen niet te oefenen. We kunnen nu bijvoorbeeld niet met meerdere mensen een kaart bestuderen, dan zit je te dicht bij elkaar. Een oefening in een huis is tijdelijk ook niet te doen.'

'Aftellen tot we begonnen'

Leerling Pascal is vooral blij dat de opleiding weer begonnen is. 'Ik merk wel dat het af en toe even lastig is, omdat we steeds rekening moeten houden met die anderhalve meter. Maar ik heb twee maanden thuis gezeten: dat was wel aftellen tot we weer konden beginnen.'

Foto: Omroep Gelderland

De leerlingen kregen de afgelopen maanden een trainingsschema mee, zodat zij fysiek niet al te ver terug zouden vallen. 'Maar we zijn deze week rustig begonnen', zegt sergeant Paul, instructeur van de groep.

'We willen niet gelijk blessures. Ze hebben de afgelopen weken wel zelfstandig marsen gelopen, maar met de huidige bepakking is het toch net anders.' Dat merkt Pascal ook: 'Het is toch net wat zwaarder, maar we zitten heel snel weer op ons oude niveau.'

Zieke leerling getest

Na drie dagen oefenen zit de anderhalve meter er bij iedereen goed in. 'We spreken elkaar er nu op aan als het fout dreigt te gaan', zegt sergeant Paul. 'En wij als instructeurs houden goed in de gaten of het allemaal kan. Zodra het niet haalbaar lijkt, stoppen we de oefening.'

Ook ziekteverschijnselen worden goed in de gaten gehouden. 'Vanmorgen had een leerling koorts en hoofdpijn. Hij is getest, en zijn hele troep en de instructeurs zijn naar huis gestuurd. Veiligheid gaat voor alles.'

De opleiding van Pascal en de anderen loopt door alle maatregelen nu twee maanden vertraging op. 'Het was de bedoeling dat deze lichting eind mei klaar zou zijn', weet majoor Nico. 'Nu staat de uitreiking van hun rode baret gepland op 17 juli.'