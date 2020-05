Horeca in het nauw: 'Laat ons dit jaar geen belastingen betalen'

Horecaondernemers hebben de gemeenten Arnhem en Renkum verzocht om dit jaar geen gemeentelijke belastingen te hoeven betalen. Dat zegt regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Bedrijven konden al uitstel van betaling krijgen. 'Maar we voorzien problemen richting het einde van het jaar als alles weer opstart.'

De brief aan de gemeentebesturen is verstuurd namens KHN, Hoteloverleg Regio Arnhem (HORA) en het Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA). Voorzitter Jan van Hooijdonk realiseert zich dat zijn verzoek lastig zal liggen. 'We weten dat gemeenten het financieel moeilijk hebben.'

'Met nul procent omzet tijdens de periode van sluiting en een verwachte omzetterugval van meer dan vijftig procent over het hele jaar, heeft de horeca nú steunmaatregelen nodig', valt te lezen in de brief. 'Niet alleen vanuit de landelijke overheid, maar juist ook vanuit de gemeente. Niet door uitstel, maar door ontheffing van lokale belastingen.'

'Banken hebben geen belang'

Wat het uitblijven van belastingheffing voor effect zal hebben voor de ondernemers, vindt Van Hooijdonk moeilijk in te schatten. 'Dat is nattevingerwerk.' Degenen die als eerste omvallen, zouden vroeg of laat toch wel omvallen, denkt hij.

Ook ziet Van Hooijdonk dat ondernemers die met eigen geld begonnen zijn en daardoor geen schuld hebben bij de bank, het juist moeilijker hebben: 'Daar hebben de banken namelijk geen belang bij, dus die laten ze eerder omvallen.'

Ondernemers met tranen in de ogen

Ook zijn er volgens Van Hooijdonk vastgoedeigenaren die 'niet thuis geven' in het meedenken met ondernemers over hun huurlasten. 'Ik heb ondernemers met tranen in de ogen gezien.'

Op dit moment is Van Hooijdonk met verschillende partijen een 'eerstelijns hulpverlening' aan het opzetten voor ondernemers. Die moet de problemen van ondernemers in kaart brengen en hulp bieden. 'Een soort zorgmodel: eerst komt de huisarts op bezoek, die stelt de diagnose en vervolgens word je doorverwezen naar de specialist.'

