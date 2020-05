Ostendorp: 'Mijn gevoel zegt dat we er álles aan hebben gedaan'

Inzet van De Graafschap is via de rechter promotie af te dwingen naar de eredivisie. De Graafschap vindt dat het daar recht op heeft, gezien de stand in de Keuken Kampioen Divisie op het moment dat de KNVB besloot het seizoen direct tot een einde te brengen. Cambuur denkt er precies zo over.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De zitting in Utrecht was lang en Ostendorp durft nog niet te juichen. 'Ik weet eerlijk gezegd niet wat we wijzer zijn geworden', zegt hij vrijdag tegen Omroep Gelderland. 'Het was een lange zitting, de rechter heeft ruim de tijd gegeven voor het delen van argumenten. Dat heeft hij goed gedaan.'

'Ik heb de indruk dat de rechter echt inprikte op de stemming die de KNVB hield. Hij wilde weten: KNVB, hoe hebben jullie dat nou gedaan? Of eigenlijk, waarom op deze manier? En ik ben blij dat de rechter heeft aangegeven zo snel mogelijk met een uitspraak te komen, volgende week al.'

Afwachten

Ostendorp zegt dat het een kwestie van afwachten is. 'Ons betoog is steeds geweest: laten we kijken of er alternatieven zijn, mogelijkheden. Daarop was het antwoord steeds 'nee'. Het is nu aan de rechter. Laat het aan de rechter hoe hij om wil gaan met hetgeen hij vanochtend gehoord heeft.'

Zie ook: