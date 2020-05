Wereldster Lavinia Meijer raakte direct verliefd: 'De klank van de harp ging recht mijn hart in'

Lavinia Meijer was vrijdag te gast in De Week van Gelderland. Foto: Omroep Gelderland

Harpiste Lavinia Meijer is wereldberoemd en speelt in de grootste concertzalen ter wereld. Al op jonge leeftijd raakte ze betoverd door de harp en geïnspireerd door de Franse componisten Erik Satie en Claude Debussy ontwikkelde Meijer, die opgroeide in Arnhem, zich tot een veelgevraagd harpiste.

Vrijdag was Meijer te gast in het programma De Week van Gelderland, op zowel radio als televisie. Daarin vertelde ze dat ze als jong meisje halsoverkop verliefd werd op het instrument dat ze nu al zo lang en zo succesvol bespeelt. 'Het was liefde op het eerste gezicht. Ik zag de harp en wist: dit is mijn instrument.'

'Niets sprong me zo in het oog als de harp. Het was een mysterieus instrument en zelf was ik priegelig. De klank die eruit kwam was zo puur, die ging recht mijn hart in. De harp begon te voelen als een verlengstuk van mezelf. Ik was erg verlegen, maar met die harp kon ik praten', aldus Meijer.

17.000 uur studeren

Tot haar twintigste jaar stak ze zo'n 17.000 uur aan studie in de harp, berekende ze eens. Ze kreeg tien jaar lang begeleiding van dezelfde docent en deed al jong mee aan diverse concours. 'Dat gaf me een heel sterke drive om de beste te willen worden. Tegelijkertijd deed ik het gymnasium in Arnhem. Ik stond op sommige dagen al om 5.00 uur op om, nog vóór school begon, te studeren. Daarna ging ik naar school en eenmaal thuis studeerde ik verder. Ik kijk dus terug op een tijd met de harp en met school. Het voelde soms als een geheim avontuur, waarin ik bijzondere dingen meemaakte.'

Naarmate de jaren vorderden won Meijer aan bekendheid over de hele wereld. Ze trad op in Keulen, Amsterdam, Parijs, Wenen, Birmingham, Athene, New York, Stockholm en vele andere plaatsen. Eigenlijk was het de bedoeling dat ze volgende maand op tournee zou gaan met Iggy Pop en haar grote idool, Philip Glass. Ze zouden spelen in Rotterdam, Tilburg, Groningen en Amsterdam.

Streep door tour

Door de coronamaatregelen ging er echter een streep door die tour. 'We kijken nu of we het naar volgend seizoen kunnen verplaatsen', zegt Meijer. 'Het is nog niet definitief van de baan. Iggy Pop en Philip Glass zijn twee levende legendes. Ik ken Philip Glass inmiddels zo'n acht jaar, hij is mijn muzikaal kompas. Hij werkt samen met fantastische artiesten, onder wie Iggy Pop. Ik heb hen gevraagd of ze met me wilden optreden en dat wilden ze.'