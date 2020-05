'We komen niet bij de kapper kijken of er voldoende afstand is', zegt Bruls

De burgervader is tevreden met de doorkijk die minister-president Mark Rutte in zijn persconferentie gaf ten aanzien van de corona-maatregelen, vertelt hij. En dat geldt volgens hem ook voor zijn collega-voorzitters van de 25 veiligheidsregio's waar hij weer de overkoepelend voorzitter van is in het Veiligheidsberaad.

Er zit volgens hem ook 'wel logica' in de opbouw. 'Een kapper bezoeken en buitensporten doe je bijvoorbeeld veelal in je eigen buurt. Dat levert minder reisbewegingen op dan een museum, dus die gaan eerder open.'

Dat binnenzwembaden straks weer open mogen noemt hij dan weer 'heel apart'. Bruls heeft Jaap van Dissel van het RIVM wel horen zeggen dat chloor 'funest is voor het virus'. 'Maar hoe moet dat met 1,5 meter in een zwembad', vraagt hij zich af. 'Dat wordt geen subtropisch zwemparadijs, die gaan niet open.'

'Willen we zo'n politiestaat?'

De openheid die door de toenemende vrijheid ontstaat, moet volgens Bruls leiden tot meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf. 'Vrijheid is altijd ongewisser dan onvrijheid. Maar denk eerst zelf eens na wat je kunt doen.' Zo motiveer je mensen volgens de burgervader ook meer dan er 'constant met een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of politieagent achteraan te lopen'.

'Dacht u daadwerkelijk dat wij op dinsdagochtend bij de kapper komen kijken of de stoelen wel op voldoende afstand staan?', stelt Bruls de retorische vraag. 'De vraag is ook of wij zo'n politiestaat willen.'

'Maar we denken altijd dat de ander zich slechter aan de regels houdt dan wijzelf', constateert Bruls. 'Dus als iemand mij mailt: burgemeester het was weer druk in het centrum. Dan stel ik de vraag terug: maar wat deed jij daar dan?' Je hoeft die drukte volgens de burgervader ook niet op te zoeken. 'We hebben het lot zelf in handen.'

'Verschil regio's niet zo groot'

Bruls erkent dat er een grijs gebied zit in de huidige regelgeving en handhaving. Maar over de hoofdboodschap is volgens hem ook tussen de veiligheidsregio's 'nauwelijks discussie' en de verschillen in handhaving 'vallen erg mee'.

'Als vier of vijf mensen elkaar toevallig tegenkomen in het park maar wel op 1,5 meter blijven, dan word je niet meteen bekeurd. Bij feestjes wordt zeker wel ingegrepen. Daartussen zit speelruimte.' Maar dat is volgens Bruls 'niet anders dan anders'. 'Handhaving in Groningen is altijd anders geweest dan die in Arnhem of Nijmegen, maar zo groot is het verschil niet.'

'Toen de nazi's ons land beheersten'

Dat onze vrijheid niet zo vanzelfsprekend is, is volgens Bruls wel iets wat we de afgelopen maanden met elkaar gemerkt hebben. 'Het is goed om ons daar bewust van te zijn.' Maar een vergelijking met de oorlogstijd moet je volgens hem niet maken. 'Dat de vrijheid nu wat is ingeperkt, is toch totaal niet te vergelijken met de onvrijheid van toen. Toen je vervolgd werd, er bommen en granaten om je heen vielen en dat je neergeschoten kon worden. Alleen maar omdat je een andere mening had dan de nazi's die ons land beheersten.'

'Als wij dit al moeilijk vinden. Dan kun je nagaan hoe mensen die echt vervolgd worden en echt geen kansen hebben zich voelen', stelt de Nijmeegse burgemeester.

Bruls for president?

Of hij een baan als minister of premier zou ambiëren nu hij als voorzitter van het Veiligheidsberaad met regelmaat in Den Haag aan mag schuiven? 'Nee', zegt hij lachend. 'Ik vind het heel eervol wat ik nu mag doen. Bovendien benijd ik Rutte en zijn ministers niet. Die hebben het zwaar.'

Bekijk hier het interview met Hubert Bruls bij De Week van Gelderland: