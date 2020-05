Directrice vernieuwd Airborne Museum: 'Het is schitterend, maar niemand heeft het nog gezien'

Na een voorbereiding van drie jaar en een verbouwing van vijf maanden zou het Airborne museum op 14 maart haar deuren eindelijk weer openen, maar het coronavirus gooide roet in het eten. 'Een flink aantal gasten zat in al hotels, waaronder zes Arnhem-veteranen en 37 buitenlandse gasten. Inmiddels zijn we al een aantal weken verder, maar in het begin hebben wij wel een traantje gelaten', zo vertelt museumdirecteur Sarah Heijse.

Tot nu toe heeft nog niemand het prachtig verbouwde museum mogen bewonderen, maar daar komt binnenkort verandering in. Per 1 juni mag het museum eindelijk de deuren weer openen tot blijdschap van de directrice. 'We hebben een schitterend museum en niemand heeft het nog gezien, maar gelukkig kunnen we binnenkort weer mensen ontvangen.'

Het openen vraagt wel een flinke aanpassing. 'We mogen 30 mensen per uur ontvangen, dus 150 per dag. Daar vraagt wel enige aanpassing, maar daar gaan we de komende weken goed over nadenken', vertelt ze vrijdag in het tv-programma De Week van Gelderland.

Kijk hier de uitzending terug. De tekst gaat eronder verder:



Financiële strop

Door de tijdelijke sluiting loopt het museum veel inkomsten mis. 'Het is echt een klap. We hadden al 20.000 kaarten verkocht aan touroperators. En die zijn binnen 24 uur allemaal geannuleerd. De tekorten lopen nu al op tot 300.000 euro. Wij houden graag zelf onze broek op en wij zijn voor 95 procent zelfvoorzienend.

Het museum doet er alles aan overeind te blijven en is zelf een steunactie begonnen, maar hoopt ook op steun van overheden. 'Dit jaar hebben de Airborne-gemeentes gevraagd om ons te ondersteunen, zodat wij nu kunnen overleven en volgend jaar weer op eigen kracht verder kunnen.'

Die gemeentes hebben al aangegeven daar niet onwelwillend tegenover te staan. De Arnhemse raadsfracties willen het Airborne Museum in Oosterbeek over de Slag om Arnhem redden. In een gezamenlijke motie stellen de Arnhemse fracties van SP, VVD, D66, CDA, Arnhem Centraal, GroenLinks en PvdA bereid te zijn vanuit de gemeentekas bij te dragen aan het voortbestaan van het Airborne Museum, omdat het museum ook voor Arnhem van grote waarde is.

Nieuwe baan

Heijse neemt in september afscheid van het museum en wordt de nieuwe directeur van Cultuur Oost, het netwerk- en expertisecentrum voor kunst, cultuur en samenleving van Gelderland.