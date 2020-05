Gelderland ná corona: meer op de fiets, minder in bus en trein

Als het straks weer is toegestaan om met mensen af te spreken, doen we dat dan? Pakken we nog wel het openbaar vervoer? Dat wilde de provincie Gelderland graag weten. Een kleine 5000 mensen vulden een vragenlijst in.

Hieruit blijkt dat twee op de drie Gelderlanders zeggen straks grote groepen te zullen vermijden. 64% van de mensen zegt dan met een beperkt aantal mensen af te spreken. Erg weinig mensen willen straks alleen nog afspreken met beschermende middelen, zoals een mondkapje.

De uitslag verbaast gedeputeerde Jan Markink enigszins: 'Ik had eigenlijk een lager percentage verwacht. De roep om meer dingen mogelijk te maken is heel groot, merk je uit de media. Dat staat niet in verhouding tot deze uitslag.'

Bekijk hier de reportage over het onderzoek. De tekst gaat eronder verder:

Meer op de fiets kost OV veel geld

Ongeveer een kwart van de Gelderlanders denkt straks minder, of veel minder, gebruik te maken van het openbaar vervoer. De fiets daarentegen zal vaker gebruikt gaan worden na de coronacrisis.

Het mijden van het openbaar vervoer kost de OV-bedrijven veel geld. Keolis heeft nu nog niet eens een vijfde van de reizigers ten opzichte van voor de corona-crisis. Ook Arriva heeft de inkomsten deels zien verdampen: 'Wij zijn voor onze inkomsten in de Achterhoek en Rivierenland afhankelijk van subsidies en reizigersopbrengsten. Het spreekt voor zich dat de coronacrisis ook voor de langere termijn onzekerheden met zich meebrengt.'

Wordt het ooit weer als voor de crisis?

Keolis hoopt dat het met het versoepelen van de regels weer wat drukker wordt. 'We beseffen dat het misschien nooit meer wordt zoals voor de crisis. Gaan scholen digitale lesvormen introduceren, werken mensen in de toekomst vaker thuis? Daarop hebben we nu nog geen antwoord en daarom weten we ook nog niet wat dit voor ons als vervoerder betekent.'

Gedeputeerde Jan Markink benadrukt dat het onderzoek een momentopname is. 'Nu er nieuwe maatregelen aangekondigd zijn met mondkapjes in het openbaar vervoer kan het best zijn dat we langzaamaan de teugeltjes wat laten vieren.'

Het onderzoek van de provincie Gelderland maakt deel uit van een groter onderzoek: de Gelderse impact monitor. Hierbij wordt wekelijks de impact van het coronavirus op het sociale welzijn van Gelderlanders onderzocht.

Eerder werd hierdoor bekend dat één van de acht Gelderlanders zich eenzaam voelt door de coronamaatregelen.