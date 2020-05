CORONACOLUMN | Bas van de Goor: sport is plezier en winnen

In een column geven sporters en bestuurders hun mening over wat ze momenteel bezighoudt. Deze keer komt Bas van de Goor uit Apeldoorn aan het woord. Hij heeft zijn eigen Foundation en won in 1996 met Oranje Olympisch volleybalgoud.

Topsport en anderhalve meter?

De sportfaciliteiten zijn weer open voor onze jeugd. Mijn jongste van acht heeft alweer lekker gevoetbald bij zijn club. Met een rood hoofd en zonder zich te douchen (want verboden) kwam hij blij thuis.

Een rondje om het huis skaten is erg leuk, maar een balletje trappen met je vrienden heeft bij hem toch de voorkeur. Voorwaarde was wel dat ouders op afstand bleven en er dus niemand was om de training te bekijken. Maar wat gebeurt er straks als ze weer wedstrijden mogen spelen? Hopelijk mogen er dan wel wat ouders langs de lijn staan.

Veel mensen kijken ook reikhalzend uit naar het moment waarop we weer topsport zien op TV. Ik vraag me af wat dat dan betekent voor voetbal in de eredivisie, waar normaal gesproken duizenden toeschouwers op afkwamen. Mag daar op termijn weer publiek bij? En zo ja, hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Anderhalve meter afstand houden op de tribunes tijdens een competitiewedstrijd lijkt me een lastige opgave.

Wachten

Dat betekent volgens mij dat er in een stadion waar 30.000 mensen in kunnen, misschien maar vijfduizend een plaats krijgen. Na afloop moet je met anderhalve meter afstand naar buiten. Dat duurt misschien wel een uur. Eerst een half uur wachten voordat je naar buiten mag? Even lang als het duurt om iedereen binnen te krijgen.

Verzamelen rond het stadion gaat in shifts en een biertje halen of naar de WC gaan vraagt ook een hoop geduld. En wat te denken als er gescoord wordt of er een onterechte penalty gegeven wordt. Denkt u dat iedereen dan op zijn plaats blijft zitten? Ik heb daar een hard hoofd in.

Bas van de Goor in actie namens zijn Foundation (foto ANP)

Diabetes

En dan hebben we het nog niet eens over de spelers in het veld. Ik heb diabetes en behoor dus tot de risicogroep. Ik bedenk me nu dat het zou kunnen zijn dat er dan iemand beslist dat mensen uit de risicogroep niet mee mogen doen. Ik zal tot het laatste blijven strijden om wel in het veld te staan. Met of zonder mondkapje, dat kan me niet schelen.

Moeten de sporters allemaal in quarantaine gedurende de periode dat de competitie losgaat? Dragen zij tijdens wedstrijden mondkapjes? Anderhalve meter kan natuurlijk niet in teamsport. Zelfs niet in een sport waar er een netje tussen de teams hangt zoals bij volleybal.

Mondkapje

Intimidatie van de tegenstander kan straks heftige vormen aannemen. Ik zou wild worden als een tegenstander door het net met opzet in mijn gezicht niest terwijl hij zijn mondkapje net iets naar beneden trekt. Dat vind ik nog erger dan onsportief gedrag. Direct rood wat mij betreft. Trouwens, sponsoren zijn er vast blij mee als er een extra plek vrijkomt waar hun naam op kan. Een prominentere sponsorplaats dan een mondkapje bestaat er niet.

Stel: er wordt een besluit genomen dat de competitie van start gaat zonder het toelaten van publiek. Hoe voelt dat als speler? Zonder toeschouwers is het thuisvoordeel verdwenen. Je speelt voor de camera’s en de mensen thuis. Scorende spelers rennen uit gewoonte naar de tribune, maar daar zit niemand.

Kampioen worden

Dat zijn de momenten waarop je het publiek het meeste mist. Ik snap dat sporters graag voor publiek spelen, ik ook. Het is een geweldige ervaring. Maar als ik moet kiezen tussen een paar heroïsche wedstrijden spelen met publiek en tweede worden in de race om de titel, of zonder publiek spelen en kampioen worden dan kies ik toch voor het laatste.

Beker in de lucht

Als ik Sven kramer vraag of hij liever wereldkampioen wordt in een halflege hal in Verweggistan of tweede in een uitverkocht Thialf dan kiest hij voor de eerste optie, lijkt me. Als er straks weer gevoetbald wordt, verandert er weinig voor de spelers. Je traint hetzelfde, de wedstrijdstrategie blijft hetzelfde. Iets minder kippenvel bij binnenkomst van het stadion en dan twee keer 45 minuten vol gas. En als je dan scoort deel je dat met je teamgenoten. Kippenvel komt wel als je de beker in de lucht steekt. Met of zonder publiek.

Rode kop

De liefde voor het spel heeft je gebracht waar je nu bent. Op het hoogste niveau. Je bent gewend om in kolkende massa’s te spelen en ineens is dat weg. Je speelt weer voor die twintig toeschouwers toen je acht was. Heerlijk met je maten een balletje trappen. Wel winnen natuurlijk, want het blijft immers topsport. En dan met een rode kop het veld af, net als mijn zoon deze week. Maar dan mag je waarschijnlijk wel douchen. In shifts.