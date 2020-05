Dit Nijmeegse café houdt de deuren ook ná 1 juni nog gesloten

De bedoeling is dat vanaf 1 juni de terrassen, restaurants en cafés de deuren weer openen voor klanten. Dollars Muziek Café in Nijmegen doet echter niet mee. Daar komt ook volgende maand nog niemand binnen.

Eigenaar Maarten Rooijakkers laat weten dat heropenen in coronatijd wat hem betreft geen optie is. De risico's zijn te groot, stelt Rooijakkers, en de horeca vormt op dit moment een bedreiging voor de volksgezondheid. Hij sluit niet uit dat groepen mensen gaan protesteren en actie zullen ondernemen tegen mensen die uit eten gaan of naar de kroeg.

Daarnaast, zegt de caféhouder, zal heropening rond 1 juni niet de omzet opleveren die horeca-ondernemers nodig denken te hebben om financieel het hoofd boven water te houden. De omzet zal een fractie zijn van wat ondernemers gewend waren.

Pas wanneer verhuurders van panden, toeleveranciers en iedereen die iets verdient aan de horeca de 'pauzeknop' indrukken, kan er volgens de baas van Dollars iets veranderen.

Maatschappelijke onrust

Wat Rooijakkers wél verwacht, is maatschappelijke onrust. 'En het zal het virus weer de kans geven om zich te verspreiden. Het is pappen en nathouden wat er gebeurt. De situatie min of meer ongewijzigd houden, zonder een beslissing te nemen of daadwerkelijk een probleem oplossen, luidt de vertaling hiervan. De horeca staat in brand. Er moet een plan gemaakt worden voor de lange termijn.'

Het probleem van de anderhalvemetersamenleving blijft intact, zegt Rooijakkers, tot er een vaccin is ontwikkeld tegen het coronavirus. 'Stel dat wij weer open mogen, met een maximum van dertig of honderd personen, dan ontstaat er een grote kans dat het virus weer om zich heen grijpt. En dan zijn we weer terug bij af en moeten we weer dicht.'

