Ouderen in flat al weken zonder lift: 'Het is ondoenlijk'

De lift is sinds 9 april buiten werking en dat zit bewoner Bert Scheerder flink dwars. 'Ik heb gehoord dat het waarschijnlijk tot 26 juni gaat duren', vertelt hij. 'We hebben toestemming gekregen om in de tussentijd gebruik te maken van vluchtroutes.'

Bekijk hier de vluchtroutes. De tekst gaat eronder verder:

Bewoners zijn niet blij met de tijdelijke oplossing, omdat zij eerst door smalle deurtjes moeten. 'Ze zijn absoluut te smal om doorheen te gaan met een scootmobiel', zegt Frans Violet, voorzitter van de huurdersvereniging. 'En mensen met rollators. Probeer het maar eens, een deur openen met een rollator. Dat is ondoenlijk.'

Onderdeel uit Italië

De reden dat de reparatie van de lift zo lang op zich laat wachten is dat een cruciaal onderdeel uit Italië moet komen. De productie in de fabriek heeft door de coronacrisis lange tijd stilgelegen en is pas weer opgestart.

Violet vindt het onwaarschijnlijk dat er nergens anders zo'n onderdeel te vinden is. 'Ik kan mij niet voorstellen dat er geen enkel bedrijf in ons land is, dat zo'n onderdeel kan maken.'

Geen enkele reactie op brief

Eigenaar van de flat, Urban Interest, wil niet voor de camera van Omroep Gelderland reageren, maar laat schriftelijk weten de bewoners per brief te hebben geïnformeerd. 'In de brief staat ook dat bewoners zich kunnen melden als zij problemen ervaren. Daar is geen enkele reactie op gekomen.'

Urban Interest stelt dat de vluchtroutes ruim genoeg en toegankelijk voor hulpdiensten zijn. 'Als er minder ruimte is, bijvoorbeeld bij de bakken voor afvalinzameling, kan dat komen doordat bewoners daar zelf spullen neerzetten. We wijzen daarbij op de eigen verantwoordelijkheid', schrijft de eigenaar.