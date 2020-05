Anton Tijdink aan de slag met Regio Deal-geld

'Taart is altijd goed, zeker in deze tijd', vertelt directeur Mike Broekhuizen van de Achterhoekse onderwijsinstelling, die daarnaast projectleider is van ‘Een leven lang ontwikkelen’. In co-financiering met partijen als het Graafschap College, en met 200.000 euro vanuit de Regio Deal, komt in totaal 800.000 euro vrij voor de realisatie van het project binnen de onderwijsinstelling voor techniekopleidingen. Met de omvorming naar modules en het creëren van een doorlopende leerlijn, hoopt de Anton Tijdinkschool te voldoen aan de toenemende vraag naar hoger opgeleid technisch personeel. Zo moeten de opleidingen toekomstbestendig worden met het oog op het afleveren van personeel voor de maakindustrie in de regio, maar ook daarbuiten.



Samen met partner het Graafschap College gaat de Anton Tijdinkschool het aankomende jaar aan de slag om de aanpassingen door te voeren. 'We moeten modules herschrijven, we moeten delen van opleidingen herschrijven', zo somt projectleider Broekhuizen op. In gesprek met bedrijven en studenten wordt het onderwijs vervolgens vormgegeven. Wethouder Overduin denkt dat door de transformatie de Terborgse school niet enkel een grote speler in de Achterhoek zal zijn: 'Je ziet dat hier een enorm potentieel aan arbeidskracht is, maar dat er ook specifieke kennis nodig is', aldus de wethouder. 'Die wordt hier gegeven en daarmee zijn we van belang voor het hele land.'