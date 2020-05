Groot verschil van inzicht over vertrek Oude IJsselstreek uit Laborijn

Er bestaan grote verschillen van inzicht over de uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek uit de sociale dienst Laborijn. Aalten, Doetinchem en Montferland willen het op hoofdpunten snel eens worden over het uittredingsvoorstel, terwijl er voor Oude IJsselstreek nog teveel onduidelijkheden zijn.

Basis van het uittredingsvoorstel is het rapport van onderzoeksbureau BDO, dat heeft gekeken naar de kosten van uittreding. Deze komen voor de gemeente Oude IJsselstreek volgens BDO te liggen op zes miljoen euro. Oude IJsselstreek is van mening dat de kosten tot uittreding rond de drie miljoen euro liggen.



Daarnaast vindt Oude IJsselstreek dat er nog teveel onduidelijkheden zitten in het onderzoeksrapport van BDO. 'Er moet eerst een uittredingsvoorstel komen, zodat wij onze positie kunnen bepalen en waarover gediscussieerd kan worden', geeft wethouder Bert Kuster van Oude IJsselstreek aan.

Vorig jaar maakte Oude IJsselstreek bekend te willen stoppen met de sociale dienst. De reden: uit onafhankelijk onderzoek kwamen misstanden bij de sociale dienst naar voren, waarbij een groot deel van de cliënten zich gekleineerd en geminacht voelde. Het plan van de gemeente is nu om de begeleiding van kwetsbare inwoners naar werk op den duur zelf te gaan regelen.

Op hoofdlijnen uitkomen

De andere drie gemeenten, Aalten, Doetinchem en Montferland, willen er juist snel op hoofdlijnen uitkomen met Oude IJsselstreek. 'Wees gewoon helder waar jullie problemen liggen, dan kan er makkelijker een uittredingsvoorstel worden gemaakt', geeft wethouder Ted Kok van Aalten aan.



Dat vindt ook wethouder Frans Langeveld van Doetinchem. 'Ik mis het gevoel en de overtuiging dat we eruit gaan komen. Maak ons duidelijk waar de bottlenecks zitten', geeft Langeveld aan. 'Jammer dat het draait om de procedures.'

SW-medewerkers binnen Laborijn houden

Nu ligt er een veertien pagina’s tellende zienswijze van de gemeente Oude IJsselstreek, waarbij de gemeente de frictiekosten voor het personeel en de duidelijkheid voor SW-medewerkers van Laborijn als belangrijke punten noemt.



Oude IJsselstreek heeft namelijk als wens dat de sociale werkvoorziening bij Laborijn blijft, net zoals de gemeente Montferland dat op dit moment heeft. De andere drie gemeenten beschouwen dit als een apart proces en willen eerst het uittredingsvoorstel definitief maken.

'Samen de schouders eronder zetten'

Het dagelijks bestuur van Laborijn moet nu aan de gang met een uittredingsvoorstel, maar voorzitter Jorik Huizinga heeft het gevoel dat de richting ontbreekt. 'Wij moeten samen de schouders eronder zetten en samen een oplossing vinden. Ik zou het beschamend vinden als we dit bij anderen moeten zoeken', aldus Huizinga.



Dat beaamt ook wethouder Martin Som van Montferland. 'We zijn samen verantwoordelijk om dit in goede banen te leiden voor Laborijn en de deelnemende gemeenten.' Som probeerde Oude IJsselstreek nog even te verleiden om niet uit treden gezien de corona-crisis. 'Het is zoals het is', zegt wethouder Kuster. 'Wij gaan door op de lijn zoals we dit besloten hebben.'

Eind mei komen de gemeenten weer bijeen om over het uittredingsvoorstel te praten. De bedoeling is dat de uittreding van Oude IJsselstreek per 1 januari 2021 een feit is.

