Drie Gelderse verpleeghuizen mogen experimenteren met bezoek

Drie Gelderse verpleeghuizen doen vanaf maandag mee met een experiment met verruimde bezoekregels. Dat experiment werd woensdag 6 mei al door minister De Jonge van Volksgezondheid aangekondigd. In heel Nederland mogen 25 verpleeg- en verzorgingshuizen meedoen, één per veiligheidsregio.

Elke instelling kreeg de mogelijkheid zelf invulling aan die verruiming te geven. Voor de veiligheidsregio Gelderland-Zuid is gekozen voor de locatie Honinghoeve van de Stichting Waalboog in Nijmegen. De keus viel op die locatie, omdat de stichting al ver was met het opstellen van een protocol voor verruimde bezoekregels.

Bovendien was de Honinghoeve groot genoeg om voor het experiment ook representatieve wetenschappelijke resultaten op te leveren en was de locatie al minstens twee weken vrij van coronavirus.

Speciaal ingericht appartement

Bezoekers van bewoners van de Honinghoeve moeten zich van tevoren aanmelden en kunnen via de parkeergarage in een speciaal ingericht appartement komen. Daar wordt ook de betrokken bewoner van de Honinghoeve vanaf zijn of haar kamer naar toe begeleid. Er is geen glazen of plastic scheidingswand, maar bezoekers moeten wel plastic handschoenen en een mondkapje dragen. Bovendien mag het bezoek ook niet ziek zijn.

De stichting Waalboog wordt in het experiment begeleid door Raymond Koopmans, professor verpleeghuisgeneeskunde van het Radboudumc. Door zijn betrokkenheid bij de Waalboog wist de het stichtingsbestuur al ietsje eerder van het aankomende experiment, aldus bestuursvoorzitter Rita Arts.

In de regio Noord en Oost-Gelderland doet verpleeg- en verzorgingshuis de Lindenhof in Vorden aan het experiment mee. Welk verpleeghuis in de regio Gelderland-Midden meedoet, is nog niet bekend.

