Ernest kijkt naar de stip op de horizon: bijna schuldenvrij. 'Alleen nog een baan'

‘Nog twee jaar bikkelen. Dan ben ik schuldenvrij. Dan komt het goed.’ Ernest Jalink zit in zijn Arnhemse huiskamer, op elf hoog in de sociale huurwoning in Immerloo II. Een jaar geleden vertelde hij hoe de vorige bankencrisis hem keihard raakte.

Ernest verloor zijn ICT-bedrijf. Zijn koophuis moest worden verkocht met een enorme restschuld. Van een dik salaris en een groot huis, belandde hij in de bijstand en betaalt hij vanuit zijn sociale huurwoning zijn schulden af.

Vrijheid kwijt

‘Het is best pittig. Ik heb er nu een jaar in de schuldsanering opzitten. Het moeilijkste vind ik dat je de vrijheid kwijt bent om je eigen keuzes te maken. Doordat je geen geld hebt, kun je niet doen wat je wilt', vertelt de voormalige ondernemer.

Ernest blijft ondanks alles hoopvol.

Op de centen letten is soms moeilijk. ‘Ik kom rond van vijftig euro per week. Daar moet ik alles van doen: eten, drinken, kleding kopen.' Maar hij heeft hoop: 'Nog twee jaar. Dan ben ik klaar.’ Het is die stip op de horizon die hem de kracht geeft, want daarachter ligt de toekomst. De vrijheid.

Een nieuwe baan

Het enige obstakel zijn die gekmakende vier muren van zijn appartement. Zijn parttime baan bij het postorderbedrijf die hij vorig jaar had, verloor Ernest. ‘Drie tijdelijke contracten. Nu moet ik een half jaar wachten tot ik weer mag beginnen.' Een vast contract geven ze hem niet.

Voor iemand die zoveel kan, is werkloos zijn een crime. ‘Een baan heb ik echt nodig. Nuttig zijn. Bezig zijn', vertelt Ernest Hij solliciteerde als buschauffeur. ‘Ik was er bijna doorheen. Toen kwam corona. Alles ligt nu stil. Ook de sollicitatieprocedure.'

De vraag is wat de economie gaat doen. Van de vorige crisis heeft hij een flinke klap gehad. Ernest wacht het af. Hij heeft inmiddels alle kanten van de maatschappij gezien. Hij kan overleven, dat weet hij nu. Ook al is het niet allemaal perfect: die schone lei, schuldenvrij zijn, dat betekent hoop op een betere toekomst.

