Flatbrand, armoede, renovatie: verandering in Immerloo II gaat met horten en stoten

Bij de flatbrand nieuwjaarsnacht kwamen een vader en zoontje in een lift om het leven. Bewoners voelen zich soms nog steeds niet veilig. ‘Ik heb geen idee hoe ik de flat uit kom', zegt een vrouw.

Lees hier meer over de fatale flatbrand

Zij vervolgt: ‘Veel mensen hebben nog steeds geen brandmelder. We hebben geen ontruimingsoefening gehad, geen instructies, niets.’ Het onderzoek naar de brand is nog in volle gang. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) verwacht de conclusies pas in 2021.

Miljoenen geïnvesteerd

Maar er is ook iets moois gebeurd: woningbouwcorporaties Vivare en Volkshuisvesting investeren miljoenen in de renovatie van zes hoogbouwflats. De gebouwen, die eind jaren 60 werden gebouwd, worden één voor één verduurzaamd.

Corona heeft wel roet in het eten gegooid, zegt Naffi Allali, projectleider sociale ontwikkeling van woningcorporatie Volkshuisvesting. De zes flats zouden vóór 2021 gerenoveerd worden. Nu liggen de renovaties stil. Wanneer het opknappen door kan gaan, is nog even de vraag.

Immerloo II gaat daarnaast als eerste wijk van het gas. Sinds vorig jaar zijn mensen aangesloten op stadsverwarming. Sommige inwoners zijn bang voor de kosten die de nieuwe verwarming met zich meebrengt. Onnodig, zegt Allali. ‘Dat zal niet meer zijn dan de oude verwarming’, garandeert hij.

Op een kluitje

Vorig jaar bleek dat Immerloo II de armste buurt van Gelderland is, waar sociale problemen zich opstapelen. Alleen mensen met het laagste inkomen mogen de appartementen huren. Daardoor wonen de allerarmsten bij elkaar op een kluitje.

De reportages van Omroep Gelderland hebben de buurt weer op de kaart gezet, zegt Allali. ‘Het heeft echt geholpen bij de bewustwording. Alle partijen zijn er nu van doordrongen dat hier een urgent probleem ligt dat moet worden opgepakt.’

Leefbaarheid

Vooral de leefbaarheid is al jaren hét probleem in de flats, zeggen bewoners. Volkshuisvesting heeft daarom een wijkplan in de maak waar alle betrokken instanties in de wijk aan meedoen. De leefbaarheid moet omhoog, vonden ze. De bijeenkomsten zijn - weer door corona - tijdelijk opgeschort, maar het plan ligt er.

Eén van de belangrijkste voornemens is om een deel van de vernieuwde flats toegankelijk te maken voor mensen met een hoger inkomen. ‘Als hier meer mensen wonen die stevig in hun schoenen staan, dan kunnen zij het steuntje in de rug zijn voor anderen.’

De engel van Immerloo II

Daarnaast is hulpverlener Hans van Heijningen met zijn team van Achter de Voordeur actief. Hij wordt door sommigen ‘de engel van Immerloo II’ genoemd. Van Heijningen gaat van deur tot deur om te kijken of hij iets voor bewoners kan doen. Gaan ze gebukt onder schulden? Hebben ze geen eten, is er knagende armoede?

Van Heijningen: ‘We maken een praatje en kijken of bewoners een helpende hand nodig hebben. Want soms is de drempel om hulp te zoeken te hoog.’ Ook hem zit de coronacrisis in de weg. In plaats van langsgaan moeten hij en zijn mede-hulpverleners nu bellen en dat werkt minder goed. ‘Je wilt elkaar zien om te begrijpen hoe het met iemand gaat.’

Hoop houden

Met zijn project heeft hij al veel mensen in de flats geholpen. Zoals Ernest Jalink, die net als vorig jaar zijn verhaal doet over omgaan met schulden. Of zoals Lourens, die vorig jaar zoveel losmaakte met zijn interview bij Omroep Gelderland. Hij wilde spreken voor de arme mensen die niet durven te spreken. Hij laat nu weten dat het goed met hem gaat.

Hulpverlener Van Heijningen ziet dat voor veel mensen in de flat het afgelopen jaar niets is veranderd. Maar op hoger niveau ziet hij wel dat de gemeenten en woningcorporaties de handen ineenslaan en hun best doen.

De komst van nieuwe bewoners met een ruimere beurs kan de buurt inderdaad opkrikken, denkt hij. Hij houdt hoop. Op een mooie wijk, die nu op veel plekken nog kwetsbaar is.