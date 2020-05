Opgestapte wethouder Ede: 'Ik wilde geen baantje regelen voor mijn partner'

Deze week werd bekend dat Vreugdenhil (CDA) vervroegd weggaat vanwege een relatie met een ambtenaar van dezelfde gemeente.

'Absoluut niet mijn intentie'

Volgens de partijvoorzitter van het CDA Ede vroeg ze 'aandacht' voor de positie van haar partner. Burgemeester René Verhulst vond dat onacceptabel en had zoiets nog nooit meegemaakt, vertelde hij.

'Het beeld ontstaat dat ik mijn partner hoger op heb willen krijgen, maar dat was absoluut niet mijn intentie', vertelt Vreugdenhil teleurgesteld.

Verhulst is het daar niet mee eens. 'De wethouder heeft met de gemeentesecretaris gesproken over de carrière van haar partner en dat hadden we niet met elkaar afgesproken. Dat kan gewoon niet.'

Appje naar de directeur

De wethouder doet haar verhaal. Ze heeft gevraagd of het mogelijk was of haar partner buiten de invloedssfeer van de gemeente zou kunnen werken om niet de schijn van belangenverstrengeling te wekken. 'Bij een gelieerde organisatie of bijvoorbeeld via detachering', vertelt ze.

'Ik heb dat in een appje gezet naar de directeur.' De aanleiding was dat er een functie vrijkwam als afdelingshoofd P&O, de afdeling waar haar partner als senior werkte. 'Hij werd helemaal niet betrokken bij de situatie die er ontstond. Ik kon me voorstellen dat onze relatie daarvoor een reden was. Als dat zo was, zou ik het fijn vinden als er buiten de organisatie wel 'handelingsperspectief' was. Dat heb ik aangegeven.'

'Afspraak is afspraak'

'Dat heb ik niet handig gedaan, vanaf dat moment ben ik in een soort film terecht gekomen'. Vreugdenhil heeft haar excuses aangeboden. In eerste instantie leek het voorval daarmee af, vertelt ze. Maar onder druk van het college en haar partij CDA Ede heeft ze toch besloten om vervroegd weg te gaan.

Burgemeester René Verhulst, ook van het CDA, blijft bij zijn standpunt. De afspraak die vanaf het begin is gemaakt, is dat ze zich niet zou mengen in de positie van haar partner, stelt hij. En afspraak is afspraak.

Ook binnen de CDA-fractie is hier geen discussie over, vertelt fractievoorzitter Jan Pieter van der Schans. De partij staat achter het vertrek van wethouder Vreugdenhil. Ook andere coalitie-partijen waarmee Omroep Gelderland sprak vinden het vertrek logisch.

