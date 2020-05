Brummense wethouder Eef van Ooijen stopt

De PvdA wilde het nieuws eigenlijk pas dit weekend bekend maken, maar het lekte uit. 'We zouden zondag of maandag een persbericht eruit doen waarin wereldkundig wordt gemaakt dat meneer Van Ooijen stopt', vertelt fractievoorzitter Berend Klok.

Eerste stappen

Bij de gemeente Brummen is het vertrek van de wethouder nog niet officieel aangekondigd. 'De formele procedure moet nog starten, maar dit zijn wel de eerste stappen naar het moment dat Eef van Ooijen gaat stoppen', aldus Klok.

Het aftreden van de wethouder komt voor de fractievoorzitter niet plotseling. 'We hebben meerdere gesprekken over de toekomst gehad, zijn toekomst.' Wat de persoonlijke omstandigheden precies zijn, daar wil de partij niets over kwijt.

Ruim tien jaar wethouder

De PvdA'er uit Oeken draait al een poosje mee in Brummen. Van 2002 tot en met 2010 was hij voor het eerst wethouder. Toen zijn partij in 2014 opnieuw onderdeel werd van de coalitie, droeg het bestuur hem opnieuw voor als kandidaat. Vorig jaar diende Van Ooijen samen met collega wethouder Jolanda Pierik-Van der Snel nog wel zijn ontslag in, nadat twee collega wethouders eerder al hun functie hadden neergelegd.

Maar de soapachtige taferelen in de gemeenteraad weerhielden van Ooijen er niet van om eind 2019 opnieuw aan de slag te gaan als wethouder, omringd door nieuwe collega's. 'Het is een eer en ik heb er heel veel zin in', vertelde hij destijds. Met het vertrek van Van Ooijen blijft er van de club wethouders die in 2018 startte niemand meer over.

Nieuwe wethouder

Aan haar leden heeft de PvdA Brummen - Eerbeek inmiddels een opvolger voorgesteld. Naar verwachting wordt deze kandidaat in juni voorgesteld aan de gemeenteraad. Tot die tijd blijft Van Ooijen wethouder. 'De planning is erop gericht dat hij tot aan het zomerreces wethouder blijft.'

Zie ook: