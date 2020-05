Burgemeester woedend over porno en hakenkruizen in online raad

West Betuwe wilde burgers laten meepraten tijdens de vergadering en zette daarvoor de videoconferentie-app Zoom in. Maar al na een paar minuten waren er pornobeelden en hakenkruizen te zien en riep iemand buiten beeld 'negers, negers.'

De vergadering werd afgebroken, maar dat had volgens Stoop sneller gekund. 'De bijeenkomst had direct beëindigd moeten worden, maar dat is niet gebeurd. We hebben nu door schade en schande ervaring opgedaan, waarvan we iets moeten leren.'

Twijfels over Zoom

Er heerste vooraf al twijfel in de raad over het gebruik van de app. 'Onze fractievoorzitter heeft zes weken geleden al diverse keren gezegd dat we niet via Zoom moeten vergaderen. Zoom is onbetrouwbaar, dat lees je overal', zegt burgerraadslid Emile Bode van Lokaal Belang.

Verder praten zonder dat inwoners mee konden doen, was voor Lokaal Belang geen optie. 'Het was een speciale vergadering waarin de burger juist mee moest kunnen praten.'

Niet gehackt, maar oliedom

Volgens de raad was de vergadering gehackt, maar computerdeskundigen zeggen vrijdag onder andere op de raadswebsite dat daarvan geen sprake was. 'De gemeente heeft zelf het wachtwoord voor Zoom gedeeld en dan kan iedereen meedoen. Ongetwijfeld goedbedoeld, maar oliedom', klinkt het.

Omdat de gemeente zelf het wachtwoord deelde, staat nog niet vast of er sprake is van een strafbaar feit. Stoop hoopt uit te vinden waar de beelden en leuzen vandaan kwamen. 'Iemand met verkeerde bedoelingen heeft zich betreurenswaardig gedragen', meent hij.

