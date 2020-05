'Alles om gezond te blijven, groeit om ons heen', zegt kruidenvrouw Marry

Het ruikt héérlijk in de kruidentuin van Marry Foelkel in Beekbergen. Zoet en kruidig. Overal wilde bloemen, zoemende bijtjes, groene struikjes. Zeventig-plus is ze inmiddels, maar ze loopt kwiek over de paadjes terwijl ze aan één stuk door haar kennis over de kruiden spuit.

In haar hand heeft Marry een paar takjes Venkelkruid. 'Dit is het eerste wat je zou moeten krijgen als je geboren bent. Het ondersteunt je stofwisseling. Heel belangrijk. En als je ouder wordt en vergeetachtig, neem dan de blaadjes van de Gingko-boom, die bevordert de doorbloeding van je hersens.'

Ergens in de verte gaat een telefoon over. 'Ach, een klant zal wel opnemen', zegt ze onbekommerd terwijl we naar haar kruidenwinkeltje lopen. En dat is inderdaad gebeurd. 'Ik kom hier al veertig jaar', zegt de klant, die helemaal uit Enschede komt en zeker tien zakjes kruiden meeneemt.

Vertrouwen

'Maak het geld straks als je thuis bent maar over', zegt Marry. 'Ik wil geen contact geld meer in mijn huis sinds mijn man een half jaar geleden is overleden.' Wat de klant precies meeneemt, hoeft ze niet te weten. Ze vertrouwt erop dat het goed komt. Ze wil weer naar buiten.

Luister hier naar het radio-interview dat verslaggeefster Annemieke Schakelaar met Marry Foelkel had:

'Alles wat we nodig hebben, vinden we in de anderhalve meter om ons heen', zegt ze terwijl ze op alle planten en kruiden wijst langs het pad waarop we lopen. 'We zijn het verleerd, maar de natuur biedt ons zoveel goeds. Natuurlijk, zo'n coronavirus is niet mis. Dat moet je niet onderschatten. En er groeien hier geen wondermiddeltjes. Maar je kunt wel van alles uit de natuur halen om gezond te blijven. Sterk. Met een goede weerstand.'

Van mond tot kont

Bij buikpijn of darmklachten gaat zij de tuin. 'Je moet je darmen gezond houden. Van kanis tot anus, of van mond of plons, is bijna negen meter! Om dat in orde te houden; dat is echt een kunst. Soep eten is echt goed voor je. Kijk, daar staat peterselie, selderij en lavas; daar kun je heerlijk een bouillonnetje van trekken.'

Ze loopt verder door de kruidentuin en wijst naar een stukje met Sint Janskruid, Duizendblad en Rode Klaver. 'Vrouwenkruiden', zegt ze. 'Vrouwen hebben vaker hormonale klachten. Duizendblad werd vroeger gebruikt om bloedingen te stelpen op het slagveld, maar werkt ook uitstekend tijdens de menstruatie om je weer in balans te brengen en hoofdpijn te verminderen.'

Terwijl ze kruiden aanwijst, klingelt de deurbel weer. Klanten voor het kruidenwinkeltje. Ze komen helemaal uit Amsterdam...