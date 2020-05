Dierenbescherming sluit Snuffelmarkt in Ede

De Snuffelmarkt is een onderdeel van de Dierenbescherming die met de verkoop van allerlei goederen geld inzamelde voor Dierentehuis De Hof van Ede, een van de dierenopvangcentra. Het pand waar de Snuffelmarkt in gevestigd is, dient gerenoveerd te worden om aan alle veiligheidseisen te voldoen. De daarmee gepaard gaande hoge renovatiekosten zijn niet te verantwoorden in relatie tot de feitelijke kerntaken (het redden, opvangen en beschermen) van de Dierenbescherming. De Snuffelmarkt is op dit moment al gesloten vanwege de coronacrisis en gaat daarna niet meer open.

Snuffelmarkt-beheerder Ron van Veldhuizen: 'Het is natuurlijk een grote teleurstelling, maar ik begrijp het besluit van de organisatie wel. De kosten voor een renovatie of het neerzetten van een nieuw pand zijn hoog en dan moet men een keuze maken. We kijken nu uit naar het te realiseren nieuwe pand voor De Hof van Ede waaraan wij met de verkoop van de gedoneerde spullen een aanzienlijke financiële bijdrage hebben kunnen leveren.'

Een begrip in Ede

De Snuffelmarkt opende in 1990 voor het eerst haar deuren. Doel was geld ophalen voor Dierentehuis De Hof van Ede door tweedehands spullen te verkopen. Van de opbrengst werden bijvoorbeeld dure, maar noodzakelijke operaties voor de dieren betaald. De kringloopwinkel was een begrip in Ede en omstreken en draaide uitsluitend op vrijwilligers. Elke vrijdag was de Snuffelmarkt geopend en waren klanten welkom om te rond te snuffelen tussen de gedoneerde spullen zoals kleding, boeken, muziek, speelgoed, elektra, snuisterijen, sieraden en meubels.