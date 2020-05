BN&M wil dorpshuizen financieel ondersteunen, oppositie vindt het te vroeg

Dorpshuizen in de gemeente Beuningen zouden gesteund moeten worden met in totaal €250.000,-. Dat vindt de partij Beuningen Nu & Morgen. De oppositie is kritisch op dit plan.

Verbindende rol

BN&M schreef hierover een brief naar het college, na een inventarisatie van de situatie bij de vijf dorpshuizen in de gemeente: De Paulus, MFA ’t Hart, Leghe Polder, Tinnegieter en MFA De Kloosterhof. Op basis van wat deze dorpshuizen zelf melden, maakt BN&M zich “grote zorgen over de continuïteit en beschikbaarheid van onze dorpsaccommodaties ten behoeve van de inwoners van onze kernen in de komende maanden.” Het college wordt verzocht om de dorpshuizen te ondersteunen met advies en ondersteuning, en daarnaast €250.000 subsidie vrij te maken.

Gemeenteraadslid namens BN&M Dave Groenen wijst op het algemeen belang van de dorpshuizen: “Daar ontmoeten mensen elkaar. Dat is vaak niet zo zichtbaar, maar het zorgt wel voor verbinding. Daarom vinden wij: er mag er niet één omvallen.”

Kritische oppositie

De Beuningse oppositie is kritisch over het plan. CDA-fractievoorzitter Dave Preijers: “Het is wel erg snel. Laat het college eerst een totaalplaatje maken van de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Beuningen.” VVD-fractievoorzitter Karin Janssen-van den Heuvel is het daarmee eens: “We moeten eerst duidelijkheid krijgen over de totale situatie, voordat we nu geld apart gaan zetten voor dorpshuizen. We kunnen het geld maar één keer uitgeven, dus daar moeten we kritischer op zijn.” SP-fractievoorzitter Jos Swartjes vraagt zich af waar het geld vandaan moet komen: "Ik heb van deze coalitie nog geen begroting gezien, ik weet ook niet wanneer we een indicatie krijgen van de financiële gevolgen van deze crisis. Er is ook nog steeds geen accountant benoemd. Dus waar betalen ze dit van?"

Groenen erkent dat de situatie nog onduidelijk is, maar vindt wachten niet verstandig, gezien de wankele situatie van de dorpshuizen: “Je kunt ze niet laten omvallen.”

Over de financiële gevolgen van de corona crisis voor Beuningen is nog niet veel duidelijk. Normaal gesproken wordt hierover meer bekend bij de bespreking van de kadernota volgende maand.

Michiel van Heijst

Politiek verslaggever RN7