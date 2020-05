VIDEO | De Graafschap nog een week in spanning over promotie

De bond besloot namelijk op 24 april dat beide clubs niet promoveren, terwijl zij wel op een promotieplaats stonden. Volgens de KNVB geeft alleen een promotieplek na een compleet uitgespeelde competitie recht op promotie.

Dit ondanks een stemming onder de betaaldvoetbalclubs, waarbij 16 clubs voor promotie/degradatie stemden, negen tegen, negen zich onthielden van stemming en twee stemden blanco. De KNVB vindt dit niet een zodanige meerderheid dat het bestuur betaald voetbal er niet omheen kan, zo liet KNVB-advocaat Knijff vrijdag weten.

'Procedure niet duidelijk'

De Graafschap-advocaat Segaar voerde aan dat de gevoerde procedure onvoldoende duidelijk en transparant was. Ook de voorzieningenrechter vroeg zich af waarom de spelregels niet vooraf duidelijk zijn gemaakt. De KNVB reageerde dat altijd duidelijk is geweest dat het om een peiling van meningen ging, die mede betrokken zou worden bij het besluit maar dat het bestuur betaald voetbal het besluit zou nemen.

Segaar: 'De statistieken worden genegeerd. Er was 99,7 procent kans dat SC Cambuur zou promoveren en bijna 80 procent De Graafschap. Promotie moet plaatsvinden. Afwijken kan niet zomaar door het bestuur worden beslist. Deze wijze is zo onzorgvuldig dat dat niet in stand kan blijven.'

Volgens hem hadden clubs die zich nu onthielden van stemming, wel gestemd als ze geweten hadden dat neutrale stemmen meegeteld zouden worden, zoals de KNVB uiteindelijk deed.

'Grote tijdsdruk'

De De Graafschap-advocaat vindt bovendien dat de clubs onder grote tijdsdruk hun besluit moesten nemen, zonder te kunnen overleggen met hun achterban. 'Om 10.15 uur werd het voorgelegd, om 16.00 uur moest worden besloten.'

Knijff weersprak deze bewering. 'Op 7 april hebben we de eerste videoconferentie met de clubs gehad over de mogelijke opties, ook het moeten beëindigen van de competitie. Daarna zijn er elke dag of twee dagen telefonische conferences geweest.'

De KNVB gaf voor het overleg over promotie/degradatie aan dat de optie van een eredivisie met 20 clubs uitgesloten was. 'Onwenselijk en onverantwoord', benadrukte advocaat Knijff vrijdag. Segaar denkt daar anders over. Volgens hem is alleen maar gekeken naar de huidige speelkalender, maar zou je ruimte kunnen scheppen door het bekertoernooi en de play-offs voor een seizoen te schrappen.

Knijff: 'Het bekertoernooi is essentieel in de voetbalagenda. Dat zou zeven miljoen zijn die niet worden verdeeld. En er zijn contractuele verplichtingen met derden. De play-offs zijn de kers op de taart voor de eerste divisie.'

In buitenland wel promotie

Advocaat Segaar van De Graafschap verwees nog naar Frankrijk, Portugal en Rusland, waar de competities ook voortijdig zijn beëindigd. In de eerste twee landen zijn er wel clubs gepromoveerd en gedegradeerd. En in Rusland zijn er clubs naar de hoogste klasse gepromoveerd. 'De Graafschap en Cambuur zijn ernstig gedupeerd, zowel sportief als financieel', verwees Segaar naar het KNVB-besluit.