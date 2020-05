Arnhemse daklozenopvang naar Beekstraat

De daklozenopvang van stichting FC Lauwersgracht in Arnhem verhuist naar de Beekstraat in Arnhem. Tonnie van den Herik, de 'moeder' en beschermster van Arnhemse daklozen, wil in juni haar intrek nemen in het pand van Medipoint aan de Beekstraat. Daar komt plek voor maximaal 30 daklozen.

Van den Herik is 'superblij' met de afspraken die maakte met de gemeente Arnhem. FC Lauwersgracht was al langer op zoek naar een locatie voor de opvang van daklozen. De stichting was eerder gehuisvest in het Spijkerkwartier, maar moest daar weg. Een beoogde plek in Arnhem-Zuid bleek niet geschikt.

Nu is er dus het pand aan de Beekstraat, schuin tegenover het politiebureau. Het onderkomen wordt de komende tijd aangepast met onder meer een andere keuken. 'Door corona kunnen we daar voorlopig 20 daklozen opvangen, maar uiteindelijk kunnen het er dertig zijn. We hopen op 25 juni open te gaan, want op die dag vier ik ook mijn 75ste verjaardag.'

Problemen met omwonenden verwacht Van den Herik niet. 'Dat sta ik niet toe, want dan gooi ik mijn eigen glazen in. De opvang van daklozen is mijn levenswerk.'

Voor haar inzet werd de daklozenmoeder in april beloond met een benoeming tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.