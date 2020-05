Orpheus als anderhalvemeter-theater zal nooit uit kunnen

De theaters mogen namelijk weer open op de voorwaarde dat er maximaal dertig mensen in het pand aanwezig zijn tijdens een voorstelling. Vanaf 1 juli zou dit naar maximaal honderd mensen kunnen worden verhoogd. Deze aantallen zijn alleen wel inclusief personeel.



Voorstellingen met dertig personen?

Mirjam: 'Die 30 personen is inclusief personeel. Je hebt mensen nodig die de gasten ontvangen, technici, en natuurlijk degenen die de voorstelling maken. Dan houd je 16, 17 man publiek over.'

En later met 100 personen?

'Ook dan nog kost het echter meer dan het oplevert. Dus het is geen oplossing voor de situatie waarin we zitten. In de anderhalvemeter-situatie moet er geld bij, ook omdat je extra personeel moet inzetten om te zorgen dat het netjes verloopt.'

Waar hadden jullie op gerekend?

'We hadden er op gerekend dat theaters tot 1 september helemaal niets zouden mogen. Dus is het op zich positief nieuws, echter waar we praktisch weinig mee kunnen.’'

Hoe nu verder?

'We houden met meerdere scenario’s rekening. In de Rabobank-zaal kunnen we normaal 690 mensen ontvangen. In anderhalvemeter-opstelling (zie foto) ongeveer 190. Dat soort dingen hebben we nu goed in kaart, dus als het zover is kunnen we heel snel schakelen.'