Even 's nachts naar de kapper? Geen probleem in Borculo

'Het is niet alleen ons werk, het is ook gewoon onze hobby', en daarom besloten ze bij Ami Kappers in Borculo niet te wachten tot maandagochtend met het openen van hun zaak. In plaats daarvan druppelen er vanaf zondagnacht al klanten binnen.

Aan de voorkant halen zij al even wat slaap in, want om klokslag 0.00 uur staan drie kapsters paraat om de eerste klanten van een nieuwe coupe te voorzien.

Bedrijfsleider Sanne Bonkink: 'We bestaan dit jaar 50 jaar en we wilden dat jubileum vieren met iets ludieks. Dat liep met al die corona-maatregelen even anders natuurlijk, dus daarom doen we de heropening maar op deze ludieke manier.'

Voordeel van grote salon

De eerste nachtklanten maakten afgelopen week al een afspraak. Want alleen op afspraak mag er geknipt worden. Tot 03.00 uur gaan de kappers aan de slag, daarna rusten zij een paar uur om vervolgens om 08.30 uur de deuren weer te openen.

'We hebben het geluk dat we een grote salon hebben. We gebruiken de helft van de stoelen om voldoende ruimte te houden tussen de klanten en de medewerksters niet te dicht bij elkaar te laten komen', legt Bonkink uit.

Hygiënemedewerker

Voordat Mark Rutte afgelopen woensdag bekendmaakte dat kappers vanaf 11 mei weer open mogen, hadden ze bij Ami Kappers al een heel plan klaarliggen om weer open te kunnen. 'We hebben de eerste dagen zelfs een speciale medewerker voor de hygiëne, om dit in goede banen te leiden. We desinfecteren bijvoorbeeld alle materialen, voor elke klant ligt een schone handdoek en kapmantel klaar die we uit een zak halen en na afloop gaat dat gelijk de was in.'

Gekkenhuis

De komende weken en maanden verwacht Bonkink enorme drukte. 'Het is qua afspraken inplannen echt een gekkenhuis. We hebben zelfs een 0800-nummer ingeschakeld met een soort telefooncentrale, waar meerdere mensen continu telefoontjes aannemen.Als je er één aan de telefoon hebt, zie je dat de volgende al in de wacht staat.'

Los van die hysterie zijn de medewerkers vooral blij dat zij weer wat kunnen doen. 'Dit is ook gewoon onze hobby, hierin kunnen we onze creativiteit kwijt, we kunnen niet wachten', besluit Bonkink.