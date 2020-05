Nijmegen en Apeldoorn vaak in het nieuws met vuurwapens

Bijna iedere dag vindt er in Nederland een incident met een vuurwapen plaats waarover de media berichten, zo komt naar voren uit een onderzoek dat Bureau Beke heeft uitgevoerd in opdracht van de politie. Opvallend zijn de hoge plekken die Nijmegen, Apeldoorn en de politieregio Oost-Nederland innemen binnen het onderzoek.

Een krant- of een nieuwswebsite openen betekent vaak dat er ergens wel iets te vinden is over een vuurwapenincident; een schietpartij, of een wapenvondst.

Dit is niet zomaar een bewering maar staat nu ook onomstotelijk vast. Het Arnhemse Bureau Beke heeft namelijk twee jaar lang - van 2016 tot 2018 - de Nederlandse media gescand op berichten waarin vuurwapens voorkwamen. Uit het doornemen van een kleine 7000 berichten komt naar voren dat er in de Nederlandse media 0,78 keer per dag geschreven wordt over een incident met vuurwapens.

Rotterdam op één, Nijmegen op plaats drie

Rotterdam is de stad is met het hoogste aantal in de media beschreven vuurwapen-gerelateerde voorvallen, met 112 incidenten. Daarna volgt Amsterdam, met 65 incidenten. En dan volgt Nijmegen, met 21 incidenten.

De Gelderse stad is qua vuurwapencijfers de aanvoerder van de 'volggroep'. Na Nijmegen volgen nog Eindhoven (19 incidenten), Breda (18 incidenten) en Apeldoorn (18 incidenten).

Meer dan de helft wapens in woning

Het aantal online- en krantenberichten over vuurwapenincidenten is lager dan het daadwerkelijke aantal keren dat de politie wapens aantreft tijdens haar werkzaamheden. Dat komt omdat de politie niet alle zaken naar voren brengt en dan doorgeeft aan de media.

In de meeste gevallen gaat het in de door Bureau Beke onderzochte media-uitingen om berichtgeving over door de politie aangetroffen vuurwapens in een woning.

Het aantreffen van vuurwapens blijkt heel vaak gepaard te gaan met opiumdelicten (48%) en het voorhanden hebben van illegaal vuurwerk (19%). De onderzoekers wijzen daarbij naar de opkomst van de gewelddadige cokehandel, de laatste jaren.

Regio Oost-Nederland scoort hoog

Het relatief hoge aantal incidenten waarbij in Nijmegen personen vuurwapens hebben gebruikt - of voorhanden hebben gehad - staat niet op zich zelf. De politieregio Oost-Nederland - waar Nijmegen deel van uitmaakt - scoort in zijn algemeenheid hoog in het onderzoek van Bureau Beke.

Op iedere duizend inwoners komen in de regio Oost-Nederland 141 mensen in aanraking met vuurwapens, zo heeft Bureau Beke berekend op basis van haar mediaonderzoek. Daarmee bezet de politieregio de tweede plek achter de regio Rotterdam.

Twee schietincidenten per dag

In Nederland zijn grote aantallen vuurwapens aanwezig, vooral afkomstig uit de Balkanlanden en uit landen van de voormalige Sovjet-Unie, zo waarschuwt Bureau Beke in het vandaag gepubliceerde onderzoek met de titel De lading van vuurwapens, een onderzoek naar de impact van illegale vuurwapens in Nederland.

Jaarlijks komen er naar schatting 300 slachtoffers met schotwonden door een vuurwapen op de Spoedeisende Eerste Hulp van ziekenhuizen terecht.

Het rapport is hier te downloaden.