Ernie Brandts geeft Peter Hyballa trap na over periode bij NEC

Dat doet de huidige trainer van FC Eindhoven echter wel als het gaat om Peter Hyballa, met wie hij in het seizoen 2016/17 samenwerkte bij NEC. Brandts was destijds assistent-trainer van de flamboyante Duitser.

Rare vogel

In zijn boek suggereert Brandts dat Hyballa jaloers op hem was, omdat hij successen had geboekt met PSV en een WK-finale had gespeeld. Terwijl de trainer zelf nooit bij een profclub had gespeeld. Ook vond hij de teksten van Hyballa open deuren en noemt hij hem een rare vogel.

Brandts zei blij te zijn toen de wegen van NEC en hem scheidden en dat hij van Hyballa af was. Maar wat niet in de biografie wordt vermeld, is dat de Achterhoeker zich ziek meldde toen Hyballa werd ontslagen, omdat hij zich solidair verklaarde met de trainer. Maar hij liet zich vervolgens niet ontslaan.

Hyballa moet er drie jaar later vooral hard om lachen. 'Mij interesseert het niet', aldus de huidige trainer van NAC. 'Maar waarom heeft de biograaf mij niet gebeld? Omdat ze laf zijn waarschijnlijk.'

WK 1978

Verder kijkt de nu 64-jarige Brandts in Nooit Natrappen terug op het WK van 1978, de winst van de UEFA-cup met PSV en de andere successen die hij als voetballer kende. Ook de derde plaats die hij als trainer met NAC haalde, komt aan bod.