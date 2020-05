De Maten in Apeldoorn krijgt poort naar wijk

De komende jaren investeert gemeente Apeldoorn in kunst in de stad. Kunst die Apeldoorn een gezicht geeft. Want, zoals wethouder Detlev Cziesso zegt: 'Kunst maakt de beleving van een stad mooier, tevens bevordert dat ook het welzijn van onze inwoners.'

Kunstwerk Matenpoort

De weg Matenpoort is al jaren een van de toegangswegen naar de Maten, maar de wijk krijgt nu ook een fysieke poort. Het kunstwerk krijgt de vorm van een poort.

Het hooiland naast het kanaal

Kunstenaar Marcel Smink put zijn inspiratie uit de omgeving van het kunstwerk. Hierdoor komen de geschiedenis van het gebied en verwijzingen naar het kanaal terug in het werk. Zo lijken de pilaren van de poort op opgestapelde balen hooi, verpakt in folie. Maten betekent namelijk hooiland of grasland. De hoogte van de poort en de halve zuil ernaast heeft te maken met het verval van het Apeldoorns Kanaal.

Buurt denkt mee

De buurt heeft een belangrijke rol gespeeld bij de komst van dit kunstwerk. Bewoners en andere betrokkenen uit de buurt hebben meegedacht met de opdracht, feedback gegeven op het ontwerp en mee besloten over de plek van het kunstwerk.

In 2020 geplaatst

Het kunstwerk Matenpoort is straks te vinden op de kruising Matenpoort, Aalscholverweg en Kanaal Zuid. De planning is dat het kunstwerk in de zomer van 2020 geplaatst wordt.



Het kunstwerk wordt deels betaald door het Rijk. Echter, het overgrote deel van de rekening is voor de gemeente Apeldoorn.