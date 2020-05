André spotte iets heel bijzonders: 'Ik ben gelijk gaan filmen'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik dacht dat is vast een boer op een tractor, maar toen ik de draaiing zag in de wolk pakte ik gelijk mijn telefoon en ben ik gaan filmen', aldus André Heijink. Hij heeft weleens vaker een stofhoos gezien, maar nog nooit zo'n grote en een die zo lang aanhield. André wist de stofhoos zo'n twee minuten te filmen. 'Daarna ging het nog zeker een minuut door. Op een gegeven moment splitste de hoos zich op in drieën en toen was het snel gedaan'.

Is een stofhoos bijzonder?

Op de beelden ziet de stofhoos er best spectaculair uit, maar hoe bijzonder is zo'n stofhoos eigenlijk? We vroegen het Leon Saris van Weerplaza. 'Een stofhoos an sich is niet uniek, maar meestal duren ze hooguit 10 tot 15 seconden. Dat de stofhoos 3 minuten duurde en dat je het ook zo goed kan zien is wel vrij uitzonderlijk te noemen.'

Hoe ontstaat een stofhoos?

Een stofhoos kan op veel plekken ontstaan, bijvoorbeeld ook op een parkeerplaats, maar je ziet hem lang niet altijd. 'Op bouwland is lekker veel zand en door de combinatie van wind en zand is het natuurverschijnsel goed zichtbaar en ziet het er al gauw spectaculair uit', aldus Saris.

'Een flauw briesje kan uitgroeien tot een stofhoos, maar het kan ook plots voorbij zijn als de ondergrond niet meer vlak is en de opwarming aan de onderkant weg is, bijvoorbeeld door een slootje.'

Het verschijnsel heeft alles met hitte te maken. Er vormt zich een hete luchtbel die opstijgt en net als bij water in een leeglopend bad kan de toestromende lucht dan een roterende beweging krijgen. 'Het begint met een grote draaiing, maar omdat er steeds meer lucht wordt opgetild wordt de draaiing in de lucht smaller'.

Wil je het nog beter snappen? Ga maar zitten op een bureaustoel

Saris legt het uit aan de hand van een praktisch voorbeeld. 'Je ziet toch weleens kunstschaatsers een pirouette maken? Ze beginnen met hun armen wijd en als als ze die intrekken en langs hun lichaam houden dan gaan ze steeds sneller ronddraaien. Dat effect heeft een stofhoos ook.'

Je kun het ook zelf uitproberen. 'Ga maar eens op een bureaustoel zitten en draai rondjes met je armen wijd. Als je je armen intrekt dan ga je opeens veel sneller'.