Museum MORE toont met trots herontdekt werk van Jan Mankes

Het kleine schilderijtje was bijna een eeuw van de radar verdwenen, maar plotseling kwam het in beeld bij artistiek directeur Ype Koopmans van Museum MORE in Gorssel. Nu hangt het herontdekte schilderij 'Het Lelieveld' van schilder Jan Mankes in de nieuwe expositie in het museum

Koopmans werd recent benaderd door een mevrouw die een schilderij erfde met het signatuur Jan Mankes. Zij vroeg zich af of het een echte was. Het schilderij is nooit eerder afgebeeld en komt ook niet in de literatuur voorbij. Toch is Koopmans er zeker van dat het een Mankes is.

'Toen ik het zag wist ik meteen dat het goed was. Zoals wel meer werken van hem ziet het werk eruit als een zeer fijn email en met het als het ware zwevende wit van de bloemen is het een verbluffend schilderij', aldus Koopmans.

Ander soort werk van Jan Mankes

Het schilderij stelt een akkertje vol witte leliën voor en dat maakt het volgens Koopmans meteen bijzonder. 'We kennen veel van Mankes maar zo'n akker vol lelies kennen we niet van hem. Dit laat een andere kant van hem zien.'

Wanneer MORE precies weer open gaat voor publiek is nog niet bekend. Maar de tentoonstelling 'Jan Mankes 1889-1920 | De werkelijkheid' is nog tot en met 25 oktober te zien.