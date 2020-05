Hans en Kitty runnen een sauna en mogen voorlopig niet open

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De saunaboot ligt stil aan de kant, de terrasstoelen staan opgestapeld, de gele ligbedden liggen er verlaten bij, het zwembad is afgedekt en koekjes voor bij de koffie zijn er op dit moment niet. Sauna Drôme maakt een verlaten indruk. 'Het ziet er zo treurig uit', zegt Kitty Lebbink, kijkend over het verlaten vennetje.

Hans en Kitty Lebbink hadden zich dit jaar heel anders voorgesteld. 'Eind van dit jaar is het 50 jaar geleden dat ik de sauna op deze plek begon', zegt Hans. 'Dat is een hele mooie periode geweest. En nu, plotseling, hebben we zo'n ongekende crisis. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt.'

50.000 euro per maand

De sauna is inmiddels zo'n twee maanden gesloten. Toch gaan de kosten gewoon door. 'De overheid betaalt wel een deel van de personeelskosten, maar dat is lang niet alles. Ik moet zelf in totaal nog ongeveer een halve ton per maand betalen. Ik vraag me dagelijks af hoe lang ik dat nog kan volhouden, óf ik dat überhaupt vol kan houden', zegt Hans.

Kitty vult hem aan. 'Dit is ons levenswerk. Nu voelt het alsof we ons kind moeten loslaten.' Hans nuanceert het verhaal een beetje. 'Als we hier mee stoppen, dan zou dat voelen alsof we ons kind moeten loslaten. En eerlijk gezegd denken we daar wel over na: over dat stoppen.'

Virus doden in de sauna

Woensdag maakte het kabinet bekend dat sauna's niet eerder dan 1 september open zullen gaan voor publiek. 'En misschien zelfs nóg later, als het virus weer uitbreekt', zegt Hans. 'Ik kan het wel begrijpen, maar het is een pijnlijke keuze', zegt Kitty.

Hans begrijpt de keuze duidelijk minder. 'Ik lees op verschillende plekken dat het virus niet goed tegen hoge temperaturen, boven de 70 graden, kan. In de sauna is het vaak tot 90 graden Celsius. Je zou juist iedereen moeten verplichten naar de sauna te gaan.'

Hechte groep medewerkers

Nog vier maanden langer gesloten blijven, het doet pijn. 'Zakelijk gezien weet ik wat we moeten doen', zegt Hans. 'Zakelijk gezien moeten we stoppen. Failliet gaan en heel misschien in de toekomst een doorstart maken. Maar emotioneel gezien kan ik dat niet.' Kitty legt uit dat ze dit ook al met het personeel besproken hebben. 'We hebben hier 75 mensen in dienst, waarvan meerderen al 20, 25 jaar of langer. Dat is een hele hechte groep, daar overleggen we zeker mee.'

Op dit moment durft het echtpaar nog niet te zeggen wat ze gaan doen met hun sauna. 'De minister had het er in de persconferentie over dat ze extra goed gaan kijken naar de sectoren die nu nog niet open mogen', zegt Kitty. 'Hoe ze die financieel kunnen ondersteunen. We hopen er toch op dat dat ons door deze periode heen gaat helpen.' Want alleen dan zal Sauna Drôme het 50-jarig bestaan kunnen vieren.