'Neger, neger, neger', digitale raadsvergadering ruw verstoord door onbekende stem

Een digitale raadsvergadering van de gemeente West Betuwe is donderdagavond ruw verstoord. Tijdens de vergadering zei een stem onophoudelijk 'neger' en kwam er porno in beeld.

De raad zou donderdagavond onder meer vergaderen over het wegenbeheerplan. De gemeente had op de website een link geplaatst voor de vergadering die via de videoconferentie-app Zoom werd gehouden, zodat bewoners ook daadwerkelijk mee konden praten.

Hakenkruis getekend

De vergadering werd echter al snel gestopt vanwege racistische en pornografische uitingen. 'Er zei iemand steeds 'neger, neger, neger', vertelt fractievoorzitter Petra van Kuilenburg van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe (LLBWB). 'En ineens zag je op het scherm dat er een hakenkruis en een mannelijk geslacht werden getekend. In een andere sessie kwam porno tevoorschijn. Dat kan gewoon niet.'

Van Kuilenburg is ervan overtuigd dat de vergadering gehackt was, ook al was er geen wachtwoord nodig om mee te praten. 'Hoe kun je anders een document bewerken waar eigenlijk alleen de voorzitter bij zou kunnen? Ze namen de regie over.'

Bekijk de beelden van de lokale krant Het Kontakt. De tekst gaat daaronder verder.

Op verzoek van Van Kuilenburg werd de raadsvergadering abrupt gestopt. Al snel werd een nieuwe vergadering via Zoom aangemaakt, die wel beveiligd was met een wachtwoord. Daar wilde haar partij niet aan meewerken. 'Onze inwoners zouden ook geïnformeerd worden en mee kunnen praten en vragen stellen. Dat kon op deze manier niet', stelt zij.

'Met Zoom ga ik niet meer vergaderen'

Bovendien weigert ze nog een keer via hetzelfde programma te vergaderen. 'Met Zoom ga ik niet meer vergaderen, dat is echt niet veilig. Daar had ik ze al zes weken terug voor gewaarschuwd. Toen kreeg ik als antwoord dat het wel kon, maar je ziet wat er gebeurt.'

Zoom was de laatste maanden vaker in opspraak vanwege beveiligingslekken. Het is nog niet bekend hoe de gemeenteraad van West Betuwe de volgende keer gaat vergaderen.